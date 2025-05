Tennis | Musetti batte de Minaur e va ai quarti a Madrid

Musetti batte l'australiano Alex de Minaur e vola ai quarti di finale del Master 1000 di Madrid. Tutto facile per il toscano, che si è imposto per 6-4 6-2 e che al prossimo turno incontrerà il canadese Gabriel Diallo, numero 78 al mondo. Con la vittoria odierna, il Tennista azzurro entra al nono posto della top ten del Tennis mondiale.

Tennis, Montecarlo Master: Musetti batte Tsitsipas e vola in semifinale. Ora c'è De Minaur - Continua la corsa di Lorenzo Musetti sui campi del Country Club del Principato di Monaco. Dopo aver battuto agli ottavi Matteo Berrettini, nei quarti di finale del «Rolex Monte-Carlo Masters», primo Atp 1000 sulla terra battuta della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 6.128.940 euro, il 23enne azzurro, numero 16 del mondo e 13esima forza del seeding, ha battuto il 26enne greco Stefanos. 🔗feedpress.me

Masters 1000 Montecarlo 2025: uno splendido Musetti soffre, batte de Minaur in rimonta e raggiunge Alcaraz in finale - Lorenzo Musetti vola in finale al Masters 1000 di Montecarlo 2025. Il talento azzurro deve sudare le proverbiali sette camicie per superare in rimonta un agguerrito Alex de Minaur con il punteggio di 1-6 6-4 7-6(4) in una battaglia durata due ore e 38 minuti. È una delle vittorie più importanti della carriera per il carrarino, che raggiunge così la prima finale 1000 in carriera, la quale lo proietta anche alle porte della top ten: da lunedì sarà infatti almeno numero 11, mentre se dovesse fare l’impresa contro Carlos Alcaraz in finale salirebbe addirittura al settimo posto. 🔗sportface.it

Tennis, Musetti batte ancora Tsitsipas, è agli ottavi a Madrid - Roma, 29 apr. (askanews) – A due settimane dal successo a Montecarlo, Lorenzo Musetti vince ancora contro Stefanos Tsitsipas. L’azzurro con una grande rimonta ha conquistato il primo parziale col punteggio di 7-5, risalendo dal 2-5 e annullando anche un set point. Nel secondo ha invece chiuso i conti con un tie-break dominato e al quarto match-point. Il suo avversario agli ottavi di finale sarà De Minaur. 🔗ildenaro.it

