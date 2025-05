Lettera43.it - Tennis, Musetti batte De Minaur a Madrid e raggiunge la top ten del ranking Atp

Non si ferma il momento magico di Lorenzo: grazie alla seconda vittoria in due settimane contro l’australiano Alex de, ilta italiano si è qualificato ai quarti di finale dell’Atp 1000 die, soprattutto, ha ottenuto la certezza dell’ingresso nella top ten delmondiale, che avverrà lunedì 5 maggio.è il sestota capace di riuscirci per l’Italia nell’era Open dopo Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Fabio Fognini, Matteo Berrettini e Jannik Sinner., numero nove virtuale al mondo, ha superato Dein modo netto, in appena un’ora e 17 minuti di gioco, con il punteggio di 6-4, 6-2. Nei quarti – che vedranno impegnato anche Matteo Arnaldi contro Jack Draper – sfiderà Gabriel Diallo: possibile l’incrocio azzurro in semifinale.?????? Lorenzoancora Alex De, vola ai quarti die si assicura un posto in Top 10 dalla prossima settimana pic. 🔗 Lettera43.it