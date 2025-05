Tennis Madrid | Arnaldi ko con Draper

Arnaldi al Masters 1000 di Madrid. Il sanremese perde il quarto di finale contro Jack Draper (n.6 Atp) 6-0 6-4 in 1h17'. Troppo falloso Arnaldi nel 1° set, al netto della qualità del britannico, meglio il 2° dove si vede un accenno di reazione. Ma Draper piazza il break sul 2-2 e tanto basta a chiudere il match. Sfuma così il sogno del ligure, che al secondo turno ha eliminato Djokovic, di raggiungere la semifinale (finora suo miglior risultato in un '1000'). 🔗 19.05 Si ferma ai quarti di finale l'avventura di Matteoal Masters 1000 di. Il sanremese perde il quarto di finale contro Jack(n.6 Atp) 6-0 6-4 in 1h17'. Troppo fallosonel 1° set, al netto della qualità del britannico, meglio il 2° dove si vede un accenno di reazione. Mapiazza il break sul 2-2 e tanto basta a chiudere il match. Sfuma così il sogno del ligure, che al secondo turno ha eliminato Djokovic, di raggiungere la semifinale (finora suo miglior risultato in un '1000'). 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Masters 1000 Madrid 2025: Arnaldi agli ottavi, Dzhumur ko in due set - Matteo Arnaldi avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2025. Il sanremese ha sconfitto in due set Damir Dzhumur con il punteggio di 6-3 6-4. Vittoria importante per l’azzurro, che fino al torneo madrileno non aveva ancora raccolto vittorie in stagione sulla terra: ora dopo aver battuto Djokovic conferma il suo ottimo feeling con la capitale spagnola, dove si era rivelato a livello Atp nel 2023 battendo anche Casper Ruud. 🔗sportface.it

Matteo Arnaldi batte Novak Djokovic a Madrid: un'impresa storica nel tennis - A Madrid l’impresa di ieri viene firmata da Matteo Arnaldi che in due set (6-3 6-4) ha sconfitto Novak Djokovic che, nonostante i 37 anni, continua ad essere una istituzione non solo per questa disciplina sportiva. "E’ un sogno che si avvera, Novak è sempre stato il mio idolo. Ero già contento solo di poterlo sfidare, l’ho anche battuto. So che non è al meglio, ma ho dovuto giocare il mio miglior tennis per batterlo - sono le parole di Arnaldi a fine partita -. 🔗sport.quotidiano.net

Tennis, Arnaldi ai quarti del Master 1000 di Madrid - Roma, 30 apr. (askanews) – Comincia con ottime notizie la giornata del tennis azzurro al Mutua Madrid Open, dove Matteo Arnaldi (n. 44 ATP) ha appena strappato il pass per i quarti di finale superando in due set il n. 17 Frances Tiafoe, col punteggio finale di 63 75. Per il ligure si tratta del primo quarto di finale nella capitale spagnola, il secondo in totale in un Masters 1000 dopo l’avventura dello scorso anno in Canada (con sconfitta in semifinale a Montreal). 🔗ildenaro.it

Se ne parla anche su altri siti

Arnaldi e Musetti diretta Atp Madrid: segui le sfide contro Draper e Diallo - L'Italia del tennis vive una delle sue giornate più importanti in questo positivo inizio di stagione. In attesa del grande ritorno di Sinner a Roma (ormai imminente) scendono in campo per i quarti di ... 🔗corrieredellosport.it

Arnaldi non si ferma, anche Tiafoe ko in due set: è ai quarti a Madrid - MADRID (Spagna) - Prosegue la marcia di Matteo Arnaldi al "Mutua Madrid Open", il secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in scena alla Caja Magica della capitale spagnola, con un mon ... 🔗tuttosport.com

