Diffuso negli anni '60 dall'iconica attrice francese, lo scollo alla Bardot che lascia le spalle scoperte torna periodicamente nella moda. Garantisce Bella Hadid che si è distinta grazie alla sua maglia. Avvistata per le strade di New York, la modella ha optato per top semitrasparente di EM+ME, jeans bootcut con strappi alle ginocchia e giacca in pelle. La mise è stata completata da cintura di Kate Cate Farah, occhiali da sole vintage firmati Chanel e slingback coordinate. Per Bella Hadid, la mezza stagione rappresenta il momento ideale per indossare il color marrone.

Lo scollo Bardot è il trend romantico preferito per la Primavera 2025; Lo scollo «alla Bardot», come un dettaglio di stile è diventato iconico; Come indossare il foulard in 7 idee styling di tendenza nel 2025; Fashion Hacks: il segreto per indossare il maglione off shoulder. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Tendenza scollo Bardot, da portare come Bella Hadid - Lo scollo alla Bardot che lascia le spalle scoperte torna sempre nella moda. Garantisce Bella Hadid che si è distinta grazie alla sua maglia. 🔗amica.it

Lo scollo Bardot è la tendenza romantica preferita per la Primavera 2025 - Le prime tracce di quello che oggi siamo soliti chiamare scollo Bardot si hanno infatti nell’Ottocento, e la sua invenzione è tradizionalmente attribuita al couturier dei couturier, cioè ... 🔗harpersbazaar.com