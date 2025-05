Telecomunicazioni ricavi in calo | il report dell’Agcom

ricavi del 3,6 per cento tra il 2019 e il 2023, con un tasso medio annuo di decrescita dello 0,9 per cento. I ricavi complessivi delle principali aziende del settore sono passati da 29,9 a 28,8 miliardi di euro. Tuttavia, nel 2023 si è osservata una crescita dell’1,3 per cento rispetto all’anno precedente, segnalando un possibile inizio di ripresa.Il margine operativo lordo (Ebitda) delle imprese analizzate ha mostrato un calo significativo, passando dal 38,5 al 23,3 per cento dei ricavi nel periodo considerato, con un valore medio annuo del 30 per cento. Nel 2023, la capacità del settore di generare ricchezza dalla gestione operativa si è mantenuta sostanzialmente sui livelli del 2022, registrando una lieve flessione di 1 punto percentuale. 🔗 Secondo l’ultima analisi dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), il settore delle comunicazioni elettroniche in Italia ha registrato una contrazione deidel 3,6 per cento tra il 2019 e il 2023, con un tasso medio annuo di decrescita dello 0,9 per cento. Icomplessivi delle principali aziende del settore sono passati da 29,9 a 28,8 miliardi di euro. Tuttavia, nel 2023 si è osservata una crescita dell’1,3 per cento rispetto all’anno precedente, segnalando un possibile inizio di ripresa.Il margine operativo lordo (Ebitda) delle imprese analizzate ha mostrato unsignificativo, passando dal 38,5 al 23,3 per cento deinel periodo considerato, con un valore medio annuo del 30 per cento. Nel 2023, la capacità del settore di generare ricchezza dalla gestione operativa si è mantenuta sostanzialmente sui livelli del 2022, registrando una lieve flessione di 1 punto percentuale. 🔗 Ildenaro.it

Se ne parla anche su altri siti

Nvidia, ricavi volano a €39,3 mld (+78%), utile sale del 71% a 89 cent; superate aspettative degli analisti, ma calo in borsa del 10,52% negli ultimi 5 giorni - Il produttore di chip prevede un margine lordo del 71% nel primo trimestre, inferiore alle attese, a causa delle spese per i nuovi chip Blackwell, la CFO Colette Kress conferma il ritorno al 75% entro fine anno Nvidia, i ricavi volano a €39,3 mld (+78%) mentre l'utile sale del 71% a 89 cent e 🔗ilgiornaleditalia.it

Brembo chiude il 2024 con ricavi stabili e utile netto in calo del 13,9% - Brembo chiude il 2024 con ricavi stabili a 3,84 miliardi di euro, in linea con l'esercizio precedente. L'utile netto si attesta a 262,6 milioni, con una flessione del 13,9% rispetto al 2023. Il consiglio di amministrazione propone all'assemblea, convocata per il 29 aprile, il pagamento di un dividendo di 0,30 euro per azione. Il margine operativo lordo (Ebitda) ammonta a 661,1 milioni, rispetto ai 665 milioni dell'anno scorso. 🔗quotidiano.net

Vivendi: calo dell'indebitamento finanziario netto e ricavi stabili nel primo trimestre - Vivendi chiude il primo trimestre con "una significativa diminuzione dell'indebitamento finanziario netto e ricavi stabili a 69,4 milioni (+0,6%), principalmente grazie ai ricavi di Gameloft (+0,3%)". Lo annuncia il gruppo francese in una nota. L'indebitamento finanziario netto, rettificato per il prestito a Lagardère, è di 1.660 milioni di euro (prima dell'incasso di 684 milioni di euro a seguito della vendita del 15% delle azioni ordinarie Tim a Poste Italiane), rispetto ai 2. 🔗quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Telecomunicazioni, ricavi in calo: il report dell’Agcom; Telecomunicazioni, l'analisi Agcom: tra 2019 e 2023 ricavi aziende in calo del 3,6%; Tlc, chi sale e chi scende nella classifica mondiale; Swisscom, fatturato e redditività in calo nel 2024. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Telecomunicazioni, l'analisi Agcom: tra 2019 e 2023 ricavi aziende in calo del 3,6% - (Teleborsa) - I ricavi complessivi delle principali aziende che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche sono diminuiti, tra il 2019 e il 2023, ad un tasso medio annuo dello 0,9% passando ... 🔗finanza.repubblica.it

Focus AGCOM: ricavi in calo del 7,5% in 5 anni nei settori comunicazioni, TV ed editoria. - Pubblicato il “Focus Bilanci 2019-2023”, relativo a circa 130 tra le principali ... Per una lettura interessante e dettagliata, clicca ora e scopri di più! 🔗digital-news.it

Da Telco a Techco, ecco le strategie per spingere sui ricavi - Per aumentare i ricavi ... telecomunicazioni censite nell’indagine hanno ottenuto un rendimento totale degli azionisti (Total shareholder return, Tsr) mediano annualizzato di circa il 4%, in ... 🔗corrierecomunicazioni.it