Tegola per la Fiorentina | Palladino lo perde per infortunio

Fiorentina nei guai, contro il Betis arriva una Tegola nel primo tempo: un giocatore viola deve lasciare il campo per un problema fisico, cambio immediatoAncora una volta, la Fiorentina bussa alle porte di una finale europea. Avversario molto complicato, questa volta, in Conference League, il Betis, squadra di grande valore e che infatti nel primo tempo sta confermando tutta la sua forza, mettendo sin da subito in difficoltà i viola, con il vantaggio siglato da Ezzalzouli. Ma la necessità di dover rimontare sugli andalusi non è l’unico problema per la squadra di Palladino.Tegola per la Fiorentina: Palladino lo perde per infortunio – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)L’allenatore dei toscani infatti è stato obbligato, poco prima della mezz’ora, a un cambio forzato, perdendo uno dei suoi giocatori chiave. 🔗 Calciomercato.it - Tegola per la Fiorentina: Palladino lo perde per infortunio nei guai, contro il Betis arriva unanel primo tempo: un giocatore viola deve lasciare il campo per un problema fisico, cambio immediatoAncora una volta, labussa alle porte di una finale europea. Avversario molto complicato, questa volta, in Conference League, il Betis, squadra di grande valore e che infatti nel primo tempo sta confermando tutta la sua forza, mettendo sin da subito in difficoltà i viola, con il vantaggio siglato da Ezzalzouli. Ma la necessità di dover rimontare sugli andalusi non è l’unico problema per la squadra diper laloper– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)L’allenatore dei toscani infatti è stato obbligato, poco prima della mezz’ora, a un cambio forzato,ndo uno dei suoi giocatori chiave. 🔗 Calciomercato.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fiorentina, Palladino perde Gudmundsson e Colpani: la diagnosi e i tempi di recupero dei giocatori viola - Gudmundsson e Colpani hanno entrambi accusato problemi in occasione dell’ultima partita persa al Franchi contro il Como. Diramato il report medico Attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha diramato un report medico inerente le condizioni fisiche di Albert Gudmundsson e Andrea Colpani, i quali hanno entrambi accusato problemi in occasione dell’ultima partita al Franchi […] 🔗calcionews24.com

Celje-Fiorentina: Palladino vince il primo round, ma perde tre giocatori - L’andata dei quarti di finale di Conference League termina con una buona vittoria della Fiorentina, decisivo il rigore di Mandragora Raffaele Palladino mischia un po’ le carte in vista della gara d’andata in terra slovena e lancia dal primo minuto Zaniolo e Beltran. La rete che sblocca il punteggio, però, arriva da un uomo inatteso. La Fiorentina vince contro il Celje in Slovenia (LaPresse) Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Fiorentina, Palladino: "Contro di noi giocano tutti alla morte. L'occasione di Zaniolo arriverà" - Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita fra Celje e Fiorentina valida... 🔗calciomercato.com

Ne parlano su altre fonti

Tegola per la Fiorentina: Palladino lo perde per infortunio; Fiorentina, doppia tegola per Raffaele Palladino; Kean squalificato, la Fiorentina perde il suo centravanti: chi può sostituirlo contro il Como; Perché Gudmundsson è sparito dai convocati della Fiorentina: contro l'Inter neanche in panchina. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Tegola Fiorentina, Dodo finisce all’ospedale: a rischio diverse gare - Visualizzazioni: 6 Tegola importante per la Fiorentina di Raffaele Palladino. Oltre all’assenza di Moise Kean, il tecnico viola dovrà fare a meno anche di Dodo. Fiorentina sfortunata. Dopo aver perso ... 🔗calciostyle.it

Fiorentina, Palladino perde anche Dodò: cosa è successo all'esterno viola - Forfiat dell'ultim'ora in casa gigliata: il brasiliano operato nel pomeriggio. Intervento riuscito: "Non preoccupatevi" ... 🔗msn.com

Fiorentina, Palladino perde un titolare verso l'Empoli: le ultime - Il difensore della Fiorentina Dodo salterà la gara con l’Empoli: il brasiliano è in ospedale a causa di una presunta appendicite Brutte notizie in casa Fiorentina: Dodo è ricoverato in ospedale a caus ... 🔗informazione.it