Tecnoform sull' orlo del fallimento e lavoratori in sciopero

Tecnoform, storica azienda bolognese specializzata nella produzione di interni e arredamenti per camper, caravan, roulotte, bungalow e imbarcazioni. Fondata 60 anni fa, la società con sede a Crespellano sta affrontando una grave crisi dovuta al drastico calo degli. 🔗 Bolognatoday.it - Tecnoform sull'orlo del fallimento e lavoratori in sciopero Ore decisive per il futuro di, storica azienda bolognese specializzata nella produzione di interni e arredamenti per camper, caravan, roulotte, bungalow e imbarcazioni. Fondata 60 anni fa, la società con sede a Crespellano sta affrontando una grave crisi dovuta al drastico calo degli. 🔗 Bolognatoday.it

Le crisi di Tecnoform e Tracmec, posti a rischio - Da 60 anni attiva nel settore degli arredi per camper e imbarcazioni, la Tecnoform di Crespellano nel Bolognese è oggi sull'orlo del fallimento. A rischio il posto di 137 lavoratori, riuniti in sciope ... 🔗rainews.it

Bologna, il lavoratore della Tecnoform: «L’azienda chiede la liquidazione e in 137 rischiamo il posto, metà della mia vita l’ho vissuta qui» - Giuseppe Iula e la crisi della ditta di Crespellano di proprietà della famiglia Kerkoc: «Da due anni c'è stato un drastico calo degli ordini. È crollato il mercato dei camper, i prezzi sono arrivati a ... 🔗corrieredibologna.corriere.it

Tecnoform in liquidazione: a rischio 137 posti. Allarme sindacati: "Situazione drammatica" - Presidio davanti alla fabbrica di Crespellano. Poi la decisione dei soci: "L’attività continua con l’obiettivo di affittare un ramo d’azienda" ... 🔗msn.com