Tasso di occupazione e livelli di istruzione | Viterbo ancora lontana dalle prime città italiane

La questione dell'accesso al lavoro è particolarmente sentita dai giovani e dalle loro famiglie. Specialmente in Italia dove il raggiungimento dell'indipendenza dal nucleo familiare è spesso più lento rispetto alla media europea. Un aspetto però spesso sottovalutato nel dibattito pubblico è.

Se il tasso di occupazione femminile generale in Italia è inferiore di 13,4 punti rispetto alla media UE, tra le donne laureate questa differenza scende a soli 5 punti. L'istruzione superiore si conferma strumento essenziale per allineare l'Italia agli standard europei - Il tema delle disparità di genere nel mercato del lavoro italiano, continua a rappresentare una sfida significativa per il nostro paese. Tuttavia, recenti dati Eurostat riferiti al 2024, mettono in luce un elemento cruciale: l’istruzione superiore emerge come un potente strumento per ridurre questo divario, sia in termini di differenze tra uomini e donne all’interno del contesto nazionale, sia nel confronto con la media europea. 🔗iodonna.it

Unione industriali Napoli: tasso di occupazione giovani laureati inferiore alla media nazionale - (Adnkronos) – Il tasso di occupazione tra i giovani laureati in Campania resta inferiore alla media nazionale, un divario che spinge molti talenti a cercare opportunità altrove. Secondo i dati più recenti, la regione continua a perdere capitale umano qualificato, con un impatto significativo sul tessuto economico e produttivo locale. Il mercato del lavoro sta […] L'articolo Unione industriali Napoli: tasso di occupazione giovani laureati inferiore alla media nazionale proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Lavoro, Civ Inps: 52,5% tasso occupazione donne e 70,4% uomini, condizioni di svantaggio - (Adnkronos) – Sono ancora rilevanti le condizioni di svantaggio delle donne in Italia, nell’ambito lavorativo, familiare e sociale. Questo è quanto emerge dal Rendiconto di genere, presentato oggi a Roma dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps, che contiene dati significativi relativi alla presenza delle donne nel mercato del lavoro e nei percorsi di istruzione, […] 🔗periodicodaily.com

l’istruzione alta riduce il divario occupazionale di genere in italia, ma resta un gap significativo con l’europa - Nel 2024 il tasso di occupazione femminile in Italia è inferiore alla media UE, ma l’istruzione universitaria riduce significativamente il divario di genere e con gli altri Paesi europei. 🔗gaeta.it

Lavoro, calano i disoccupati ma l’istruzione resta al palo: numeri, segnali positivi e negativi - Sassari La Sardegna che celebra la festa del lavoro guarda con fiducia il futuro grazie ai segnali positivi che arrivano dai principali indicatori regionali, in particolare quelli che riguardano il ta ... 🔗msn.com

Lavoro e istruzione in Italia: Sud in affanno e donne penalizzate senza laurea - (Teleborsa) - L’occupazione in Italia mostra segnali di crescita, ma il Mezzogiorno continua a restare indietro. Secondo i dati Eurostat aggiornati al 2024, tre regioni del Sud – Calabria, Campania e ... 🔗finanza.repubblica.it