Tari non pagata Il Comune al contrattacco

Ilgiorno.it - Tari non pagata. Il Comune al contrattacco Tassa rifiuti, "il 20% di aziende e negozi non pagano. Adesso basta". Pronto e votato il primo regolamento comunale ufficiale per il "recupero morosità" delle utenze non domestiche. Con chi non paga, pugno di ferro: notifica e avvio del procedimento, trenta giorni per “mettersi a posto”. In caso di inottemperanza sospensione della licenza per un mese; dopo altri trenta giorni, e senza alcun segnale di fumo, revoca definitiva di licenze o concessioni. "Non siamo - così dice la sindaca Ilaria Scaccabarozzi (nella foto) - quel genere di Amministrazione che si volta dall’altra parte. Coloro che non pagano le tasse comunali sono sempre gli stessi. E tollerare ciò è uno schiaffo a tante aziende che pagano. I soldi che recupereremo vedremo di farli arrivare in qualche modo a loro".Semaforo verde in aula, anche dai banchi di opposizione, seppure con molte richieste di chiarimento, modifica e integrazione. 🔗 Ilgiorno.it

