Tari in aumento a Palermo | il Comune usa la tassa di soggiorno per alleggerire il rincaro

Tari nelle tasche dei palermitani che regolarmente la pagano (circa il 50 per cento dei cittadini). E' stata approvata, a maggioranza, la delibera in Consiglio comunale. Il voto è arrivato dopo una maratona a Sala Martorana iniziata a metà mattinata di ieri (30 aprile) e finita.

Tari, il Comune di Pesaro anulla l’aumento delle bollette dei cittadini - Pesaro, 18 aprile 2025 – Il Comune di Pesaro pagherà l’aumento della bolletta per lo smaltimento dei rifiuti al posto dei propri cittadini. Si tratta di un aumento del 5,6% annuo che i pesaresi avrebbero trovato nel bollettino di giugno da pagare in un'unica soluzione o rateizzabile in quattro quote bimestrali, da giugno a dicembre. Tuttavia, oggi, prima di Pasqua, è stata annunciata una sorpresa dal sindaco di Pesaro, Andrea Biancani: “Proporremo al Consiglio comunale di lunedì 28 aprile di approvare questa operazione salva bolletta. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cortona, 145mila euro per azzerare l’aumento Tari per le famiglie - Arezzo, 30 aprile 2025 – Cortona, 145mila euro per azzerare l’aumento Tari per le famiglie Il Consiglio comunale vota lo stanziamento di risorse. Rossi: «i cittadini virtuosi possono ottenere ulteriori sconti» Il Consiglio comunale di Cortona ha approvato la delibera che permette di azzerare gli aumenti della Tari per le famiglie. Il Piano economico finanziario della tariffa contempla incrementi che si aggirano fra il 5 e il 6% e l’Amministrazione comunale ha stanziato le risorse che contrastano questo aumento. 🔗lanazione.it

Indagine della Uil sulla Tari: "In Sicilia si paga il doppio del Nord-Est, a Palermo costo medio di 344 euro" - "La Tari pesa sulle famiglie siciliane e dell’intero Sud Italia più che nel resto d’Italia. Più del doppio, ad esempio, rispetto al Nord-Est. Eppure, proprio le città della nostra Isola sono tra quelle maggiormente segnate dal fenomeno cronico delle emergenze-rifiuti. Sicilia tartassata e... 🔗palermotoday.it

