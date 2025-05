Tari De Luna | Perché le tariffe non scendono?

Tariffe Tari per il 2025. Su relazione dell'assessore al bilancio Alessandra Pietracci, secondo cui tutto va très bien per l'amministrazione comunale con una gestione della cosa pubblica sana ed accorta cosa di cui renderebbe testimonianza lo stesso consuntivo 2024, con una gestione assolutamente positiva un forte investimento nel settore dei servizi sociali un ricco avanzo di amministrazione (1.866.900) la cui disponibilità permetterà l'avvio di varie progettualità e investimenti (strade, impianti sportivi, scuole, strutture comunali). L'assessore ha sottolineato in particolare l'incremento della spesa in conto capitale, reso possibile dalla capacità di intercettare fondi esterni.

Tariffe tari "sproporzionate" per chi ha più di un immobile, la proposta: "Rivedere il regolamento comunale" - Nella seduta consiliare del 3 marzo, il consigliere comunale di ‘Città protagonista’, Libero Palumbo, ha presentato un ordine del giorno volto a modificare il regolamento comunale sulla Tari, con l’obiettivo di garantire maggiore equità nella tassazione sui rifiuti. Attualmente, la Tari... 🔗foggiatoday.it

TaRi 2025 a Roma: approvate tariffe e scadenze - La Giunta Capitolina ha approvato la delibera che stabilisce le misure e le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TaRi) per l’anno 2025, sia per le utenze domestiche che non domestiche. Scadenze TaRi 2025 Con una precedente delibera, la Giunta ha posticipato la scadenza della prima rata TaRi 2025 dal 30 aprile 2025 al 31 maggio 2025. Le altre due rate rimangono invariate, con scadenza il 31 agosto e il 30 novembre. 🔗funweek.it

Tari, De Luna: "Perché le tariffe non scendono?" - Il consigliere di opposizione chiede lumi a Vesprini: tassa uguale al 2024, quando era però aumentata a causa del rogo dell’autoparco ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Consiglio Comunale: approvate le tariffe TARI per il 2025 - Previsti aumenti della tassa per i rifiuti solidi urbani dovuti, tra le altre cose, a inflazione e costi materie prime ... 🔗barlettaviva.it

Tari Napoli, il Consiglio comunale approva le tariffe 2025 - Il Comune ha deciso di destinare 3,3 milioni di euro provenienti dalla tassa di soggiorno per ridurre ulteriormente le tariffe, soprattutto a beneficio delle famiglie. Le utenze non domestiche registr ... 🔗napolitoday.it