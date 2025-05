Tamponi rapidi Report a processo dopo la querela presentata da Roberto Rigoli

Si terrà il prossimo 17 giugno a Treviso la prima udienza del processo che vedrà sul banco degli imputati Sigfrido Ranucci, Danilo Procaccianti e Andrea Tornago, rispettivamente conduttore e giornalisti della trasmissione di Rai 3 "Report", accusati di diffamazione dopo la querela presentata da Roberto Rigoli.

Rigoli e l'assoluzione al processo per i tamponi rapidi: «Io come Tortora e Pantani». Ecco perché è innocente - TREVISO - «Mi sento un po? come Enzo Tortora e Marco Pantani. Assolutamente sì. Con la differenza che io per fortuna sono rimasto vivo. Alla fine le motivazioni della sentenza... 🔗ilgazzettino.it

Report, i salmoni e i gamberetti fanno finire sotto processo Michela Vittoria Brambilla - Michela Vittoria Brambilla è sotto processo a Lecco per evasione fiscale a seguito di un'inchiesta decennale della Guardia di Finanza per il suo coinvolgimento in aziende che commerciano gamberi e salmoni. La notizia data durante l'ultima puntata di Report nel quarto servizio a cura di Giulia Innocenti dedicato agli interessi privati e commerciali della parlamentare di Noi Moderati che del benessere animale ha sempre fatto la sua bandiera. 🔗fanpage.it

Crac Maugeri, il processo d’appello: due condanne si trasformano in assoluzioni - Pavia, 11 marzo 2025 – Due assoluzioni, due conferme di condanna, una conferma di un’assoluzione risalente al primo grado e una rideterminazione di pena per l’assoluzione relativa a un solo capo d’accusa: si è concluso ieri il l’Appello del processo per il filone pavese del crac Maugeri, che ha visto emettere sentenza per sei imputati. Si tratta del secondo grado di giudizio di un procedimento avviato nel 2019, un’inchiesta nata come costola del più ampio filone milanese che nel 2012 aveva portato a rivoluzionare i vertici della clinica. 🔗ilgiorno.it

Roberto Rigoli porta a processo la Rai per il caso dei tamponi rapidi: l'accusa è diffamazione aggravata - Caso tamponi rapidi. C’è anche la Rai tra i soggetti chiamati a rispondere dell’accusa di concorso in diffamazione aggravata ai danni di Roberto Rigoli, coordinatore ... 🔗ilgazzettino.it

Medico e dirigente assolti in Veneto in processo tamponi rapidi - sono stati assolti "perchè il fatto non sussiste" dal Giudice del Tribunale di Padova Laura Chillemi nel procedimento che li vedeva coinvolti per il caso "tamponi rapidi". L'assoluzione è ... 🔗msn.com

Rigoli e l'assoluzione al processo per i tamponi rapidi: «Io come Tortora e Pantani». Ecco perché è innocente - I toni non avrebbero potuto essere più netti. Rigoli non ha commesso alcun reato nel puntare sui tamponi rapidi della Abbott contro il Covid, acquistati da Azienda Zero nell’agosto del 2020 in ... 🔗ilgazzettino.it