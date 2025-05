Tamponamento a catena sul Raccordo Avellino-Salerno | dieci feriti

Tamponamento che ha coinvolto quattro veicoli si è verificato lungo il Raccordo Autostradale Avellino-Salerno, nel territorio comunale di Fisciano. Il sinistro è avvenuto in una zona attualmente interessata da lavori stradali, dove il traffico procede su una sola corsia. Poco prima delle 11 di questa mattina, un tamponamento che ha coinvolto quattro veicoli si è verificato lungo il Raccordo Autostradale Avellino-Salerno, nel territorio comunale di Fisciano.

