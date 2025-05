Tam-tam social costringe i ladri al dietro-front | restituiti i pass disabile e oncologico rubati

social costringe i ladri al dietro-front: restituiti i pass auto per disabili e malati oncologici rubati nel parcheggio del Policlinico di Foggia. La vicenda era stata denunciata ieri, su queste pagine: "Non solo di un furto, ma anche una vile mancanza di rispetto verso chi, come me, vive. 🔗 Foggiatoday.it - Tam-tam social costringe i ladri al dietro-front: restituiti i pass disabile e oncologico rubati Tam-tamalauto per disabili e malati oncologicinel parcheggio del Policlinico di Foggia. La vicenda era stata denunciata ieri, su queste pagine: "Non solo di un furto, ma anche una vile mancanza di rispetto verso chi, come me, vive. 🔗 Foggiatoday.it

