Taekwondo giovanissimo brindisino fa incetta di medaglie ai campionati nazionali

Taekwondo Csen termina con un buon risultato per Evan Lopetuso, atleta dell'Attanasi Taekwondo Academy Kms. In combattimento, ha vinto la medaglia d'oro nella categoria "esordienti", per ritiro dell'avversario. La seconda contro un atleta, età superiore, "cadetti", per 6-2. 🔗 Brindisireport.it - Taekwondo, giovanissimo brindisino fa incetta di medaglie ai campionati nazionali Il Campionato nazionaleCsen termina con un buon risultato per Evan Lopetuso, atleta dell'AttanasiAcademy Kms. In combattimento, ha vinto la medaglia d'oro nella categoria "esordienti", per ritiro dell'avversario. La seconda contro un atleta, età superiore, "cadetti", per 6-2. 🔗 Brindisireport.it

