Tacente inaugura il comitato elettorale | c’è grande entusiasmo

, in via Giovinazzi 9 (angolo corso Umberto). Presenti tantissimi cittadini, sostenitori e membri della larga coalizione di cui fanno parte sette liste."Questosarà la casa delle idee, dei sogni, delle proposte e dell'ascolto. È da qui che vogliamo costruire una Taranto diversa, più giusta, più moderna, più vicina alle persone", ha dichiaratodurante il suo intervento. "Di fronte a noi – ha aggiunto – c'è Palazzo degli Uffici. Quando diventerò sindaco ci attiveremo affinchè da emblema di rassegnazione diventi icona di rinascita e di speranza per Taranto".La coalizione che sostiene il candidato sindaco nasce da un'ispirazione civica e moderata forte, fatta di volti nuovi e figure con esperienze consolidate in vari settori.