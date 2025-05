Swiatek piange disperata in panchina durante la partita contro Gauff | è stato un massacro

Swiatek in grande difficoltà contro Coco Gauff a Madrid. Crollo emotivo per la polacca, incapace di reagire. 🔗 Igain grande difficoltàCocoa Madrid. Crollo emotivo per la polacca, incapace di reagire. 🔗 Fanpage.it

Swiatek piange disperata in panchina durante la partita contro Gauff: è stato un massacro - Iga Swiatek in grande difficoltà contro Coco Gauff a Madrid. Crollo emotivo per la polacca, incapace di reagire. 🔗fanpage.it

Tennis:Swiatek torna in campo dopo attacchi stalker, ko con Eala - (ANSA) - ROMA, 26 MAR - Torna in campo Iga Swiatek dopo un nuovo caso di molestie nel tennis femminile ad un mese dal caso di Emma Raducanu a Dubai. La polacca numero due al mondo impegnata nel ... 🔗msn.com

Miami Open: Swiatek molestata da un hater durante l'allenamento, rafforzata la sua sicurezza - A poche settimane dall'incidente di Dubai che ha coinvolto Emma Raducanu, anche Iga Swiatek ha vissuto domenica scorsa una situazione spiacevole. Prima di affrontare Elise Mertens nel terzo turno ... 🔗sportmediaset.mediaset.it