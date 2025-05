Svolta storica per la pasticceria Cini di Arezzo Cambia gestione dopo 55 anni

Svolta storica per la pasticceria Cini di Arezzo. dopo 55 anni di cornetteria assortita, torte della nonna, gattò aretino, millefoglie, pizzette, caffè e cappucCini serviti alla clientela, l'attività Cambia gestione. Lo ha annunciato Stefania Cini, figlia di Andrea e Neda che avevano per la prima. 🔗 Arezzonotizie.it - Svolta storica per la pasticceria Cini di Arezzo. Cambia gestione dopo 55 anni per ladi55di cornetteria assortita, torte della nonna, gattò aretino, millefoglie, pizzette, caffè e cappucserviti alla clientela, l'attività. Lo ha annunciato Stefania, figlia di Andrea e Neda che avevano per la prima. 🔗 Arezzonotizie.it

