Sviluppo o solo cemento? La metropoli si divide sull’eredità dell’evento E la Procura indaga

metropoli. In meglio, secondo il sindaco Giuseppe Sala, che ha interpretato un doppio ruolo: commissario unico di Expo fino al 2015 e sindaco di Milano dal 2016 ad oggi. In peggio, secondo quel fronte di politici, intellettuali e militanti di estrema sinistra che alla fine bolla con una sola parola lo Sviluppo della città negli ultimi dieci anni: cementificazione. Un’opinione ipercritica che in realtà, nell’ultimo anno, ha conquistato un alleato eccellente: la Procura di Milano, che ha messo nel mirino una serie di progetti che hanno trasformato semplici ristrutturazioni in nuove costruzioni grazie a una Scia, cioè a una Segnalazione certificata di inizio attività. 🔗 Ilgiorno.it - Sviluppo o solo cemento?. La metropoli si divide sull’eredità dell’evento. E la Procura indaga MingoiaIl cambiamento è sotto gli occhi di tutti. Milano non è più la stessa dell’era pre-Expo 2015. Ha nuovi quartieri con grattacieli griffati, registra un’invasione di turisti mai vista prima nella storia della città, ha attratto miliardi di euro di investimenti di multinazionali. L’ultimo decennio è stato "rivoluzionario". La rigenerazione urbana ha cambiato il volto della. In meglio, secondo il sindaco Giuseppe Sala, che ha interpretato un doppio ruolo: commissario unico di Expo fino al 2015 e sindaco di Milano dal 2016 ad oggi. In peggio, secondo quel fronte di politici, intellettuali e militanti di estrema sinistra che alla fine bolla con una sola parola lodella città negli ultimi dieci anni: cementificazione. Un’opinione ipercritica che in realtà, nell’ultimo anno, ha conquistato un alleato eccellente: ladi Milano, che ha messo nel mirino una serie di progetti che hanno trasformato semplici ristrutturazioni in nuove costruzioni grazie a una Scia, cioè a una Segnalazione certificata di inizio attività. 🔗 Ilgiorno.it

L'agenda dello sviluppo. La proposta di Assolombarda: "Un piano comune per il futuro" - Un Pil magro (solo +0,2% sul 2023), sul quale pesa la frenata dell'industria. Ma un export da record: il fatturato estero nel 2024 è volato a quota 14,6 miliardi di euro, con un balzo del 5,8% sull'anno precedente. Un dato eclatante se confrontato alla media lombarda (0,6% in più del 2023) e a quella nazionale (+0,4%). È questo uno dei dati ai quali il made in Brianza guarda per disegnare il suo futuro: un progetto partito due anni fa da Assolombarda in collaborazione con il Consorzio AAster per arrivare al traguardo del 2050.

Macerata Campania, giornata internazionale dello Sport per lo Sviluppo della Pace - Tempo di lettura: 2 minutiQuest'anno anche Macerata Campania celebrerà "La Giornata Internazionale dello Sport per lo sviluppo della Pace". Un evento che mira a coinvolgere e sensibilizzare l'intera comunità sui valori della pace, del rispetto e dell'inclusione. E a tal proposito l'Assessore allo Sport Pasquale Nacca e l'Amministrazione comunale hanno pensato di coinvolgere l'Aism, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, per aiutare la ricerca.

Grottaferrata, il piano regolatore prende forma. Pubblicato l'avviso pubblico per le proposte di sviluppo - È stato pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione delle proposte operative di sviluppo di rilevante interesse pubblico. Un altro tassello del percorso partecipativo, essenziale per la formazione del nuovo Strumento Urbanistico Generale Comunale (P.U.G.C.) di Grottaferrata. Le proposte potranno essere presentate fino al 30 aprile 2025 entro le ore 12:00. "Si tratta di un momento storico per la nostra città", dichiara il Sindaco Mirko Di Bernardo.

Metropoli dell'Asia e sviluppo sostenibile: non c'è futuro se non si riparte dalle baraccopoli - Il problema non è solo sociale: il deficit abitativo è anche un freno strutturale allo sviluppo economico delle metropoli. Le metropoli sono organismi complessi. Al loro interno tutto ha una ...

