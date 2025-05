Svelato il Piano Marshall segreto di Teheran per la Siria

Siria al tempo del regime di Assad. "Un'opportunità da 400 miliardi di dollari" 🔗 Ilgiornale.it - Svelato il Piano Marshall segreto di Teheran per la Siria Rivelati da Reuters i documenti sui progetti iraniani nellaal tempo del regime di Assad. "Un'opportunità da 400 miliardi di dollari" 🔗 Ilgiornale.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bagnaia-Marquez, spunta il patto: segreto svelato - Il segreto di casa Ducati è stato svelato: spunta il patto tra Francesco Bagnaia e Marc Márquez. I piloti hanno ammesso. In questa stagione, la Ducati vanta nella propria scuderia la bellezza di 11 titoli iridati, ben otto di Marc Marquez e tre di Francesco “Pecco” Bagnaia. Dopo gli ottimi test invernali e la prima gara del mondiale, i riflettori della MotoGP al momento sono rivolti sul campione spagnolo. 🔗sportface.it

Kolo Muani Juve, Balzarini ha svelato il piano d’acquisto del francese da parte dei bianconeri: sarà decisivo questo aspetto! - di Redazione JuventusNews24Kolo Muani Juve, Gianni Balzarini svela l’idea attraverso la quale Cristiano Giuntoli potrebbe acquisire definitivamente il francese Gianni Balzarini è sicuro. Randal Kolo Muani sarà definitivamente un giocatore della Juve attraverso un’impalcatura d’affare e una condizione. Ecco i dettagli dell’operazione attraverso le parole pronunciate sul suo canale You Tube. PAROLE – «I lavori di Giuntoli, in stato avanzato, sono quelli di tramutare il prestito secco in prestito con obbligo di riscatto al 30 giugno del 2026 per una ammontare attorno ai 40/45 milioni. 🔗juventusnews24.com

‘Proposta indecente a Shaila’: Mariavittoria smaschera Lorenzo e svela il suo piano segreto al “GF” - News TV. “Grande fratello”, Mariavittoria smaschera Lorenzo e svela il suo piano segreto. I concorrenti del reality show di Canale 5, Minghetti e Spolverato si sono scontrati in una accesa discussione nella Casa: le loro parole piuttosto pesanti sono anche divenute oggetto di polemica sui vari canali social dove gli screzi si colorano di dettagli e diverse tesi sulle dinamiche del reality show. Questa volta, infatti, Mariavittoria avrebbe parlato fuori dai denti mettendo il luce alcun comportamenti di Lorenzo da tempo criticati da alcuni telespettatori del “GF”. 🔗tvzap.it

Ne parlano su altre fonti

Svelato il Piano Marshall segreto di Teheran per la Siria. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Svelato il Piano Marshall segreto di Teheran per la Siria - Rivelati da Reuters i documenti sui progetti iraniani nella Siria al tempo del regime di Assad. "Un'opportunità da 400 miliardi di dollari" ... 🔗msn.com