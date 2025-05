Superbike a Cremona Bulega cercherà di riprendere il largo Locatelli vuole continuare a sognare

Superbike. Si correrà a Cremona, dove si tornerà a breve distanza temporale. Nel 2024, difatti, si gareggiò in Lombardia a fine settembre. Sono pertanto passati poco più di sette mesi da quell'appuntamento dominato in lungo e in largo da Danilo Petrucci.Con tutto il rispetto per il trentaquattrenne umbro, non è certo lui il nome più atteso in vista dei prossimi giorni. I riflettori saranno puntati soprattutto su Nicolò Bulega, rimasto scottato dall'esito della tappa olandese. Il centauro della Ducati avrebbe potuto guadagnare (almeno) 25 punti sul Campione del Mondo in carica Toprak Razgatlioglu. Viceversa, ha finito per perderne 8 senza alcuna colpa.Il doppio ritiro domenicale a causa di problemi sulla sua moto lo ha costretto a rinunciare a un podio nella Superpole race e soprattutto a una vittoria ormai certa in Gara-2.

Superbike, Andrea Locatelli antagonista di Bulega? A Cremona da “terzo incomodo” con ambizioni - La tappa italiana del Mondiale Superbike avrà un sapore particolare per Andrea Locatelli. Anzi, diciamo pure “unico”. In primo luogo perché sarà “di casa” nel senso più letterale del termine (ci vogliono meno di 2 ore per passare dal circuito di Cremona alla “sua” Selvino); in seconda istanza perché arriva al nuovo round con uno status inedito. Il successo conseguito nella Gara-2 di Assen sarà stato fortunoso quanto si vuole, ma resta legittimo. 🔗oasport.it

Superbike, Nicolò Bulega e la consapevolezza di essere il capobranco. Imporrà la legge del più forte? - Il fine settimana del 3-4 maggio proporrà la tappa italiana del Mondiale Superbike. Si correrà a Cremona, dove saranno particolarmente attesi un paio di centauri originari del nostro Paese. In primis, Nicolò Bulega, battistrada della classifica generale con 21 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu e 28 su Andrea Locatelli. Un margine che però avrebbe potuto essere ben più ampio se la sua Ducati non avesse deciso di abbandonarlo due volte in quella (per lui) maledetta domenica delle Palme. 🔗oasport.it

Superbike, Bulega completa una splendida tripletta a Phillip Island: due podi per Iannone, Razgatlioglu out in gara-2 - Weekend perfetto per Nicolò Bulega, che inaugura la stagione 2025 di Superbike come meglio non avrebbe potuto. A Phillip Island, infatti, dopo la pole e la vittoria di ieri in gara-1, il pilota italiano completa una super tripletta facendo sue anche la Superpole Race e gara-2. L’alfiere della Ducati del team Aruba chiude la gara domenicale davanti al compagno di scuderia Alvaro Bautista, che in precedenza aveva faticato in Superpole Race. 🔗sportface.it

