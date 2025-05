Super Space Club | gratis su Epic Games fino all’8 maggio

Epic Games Store regala un gioco indie, uno shooter spaziale adatto a tutti, grandi e piccini, per arricchire la tua libreria digitale. Dalle ore 17 di oggi 1 maggio hai la possibilità di scaricare Super Space Club fino all'otto maggio 2025. Ecco tutto ciò che devi sapere per non perdere queste opportunità.Ricorda che basta avere un account su Epic Games store per poter scaricare sul proprio PC e poterci giocare quando si vuole ai giochi gratis che Epic regala. Saranno tuoi per sempre e potrai spostarli su tutti i PC che vuoi perché rimarranno per sempre nella tua libreria.PEGI: come vengono classificati i videogiochiSuper Space Club gratis su Epic Games StoreDal 1° all'8 maggio 2025, l'Epic Games Store regala Super Space Club, uno shooter spaziale indie che unisce action frenetica e atmosfere rilassate, perfetto per gli amanti dei titoli arcade con stile.

