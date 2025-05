Suor Inah Canbarro Lucas è morta a 116 anni | era la persona più anziana del mondo

persona più longeva passa a una donna britannica 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Suor Inah Canbarro Lucas è morta a 116 anni: era la persona più anziana del mondo A dare l'annuncio sono state le consorelle con un post su Instagram. Ora il titolo dipiù longeva passa a una donna britca 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Cosa riportano altre fonti

Addio a suor Paola, volto popolare e anima sociale del tifo laziale - È morta suor Paola, la religiosa che per decenni è stata un’icona tanto del tifo biancoceleste quanto dell’impegno civile. Aveva 77 anni e da tempo combatteva con la malattia. L’annuncio è arrivato nella serata dedicata a Giorgio Chinaglia, attraverso la voce emozionata di Guido De Angelis. La notizia ha scosso l’ambiente della Lazio, che oggi la ricorda con affetto e riconoscenza. Conosciuta in tutta Italia grazie alla sua presenza nel programma “Quelli che il calcio”, suor Paola è stata molto più di una suora tifosa: è stata una figura di riferimento per chi soffre, per i detenuti, per ... 🔗thesocialpost.it

Morta Suor Paola, l’amore per gli ultimi e il tifo per la Lazio. In tv con Quelli che il calcio - Roma, 1 aprile 2025 – E’ morta a 78 anni Suor Paola (al secolo Rita D’Auria), sorella francescana, volto noto al grande pubblico da quando partecipò alle dirette tv di Quelli che il calcio, da tifosissima della Lazio. L'annuncio è arrivato da parte di Guido De Angelis alla serata per 'Long John' a Roma. Era malata da tempo. Nata a Roccella Jonica, Reggio Calabria, nel 1947, appena ventenne entra nel convento delle Scolastiche francescane di Cristo Re, contro il parere della famiglia. 🔗quotidiano.net

Calcio: addio a suor Paola, tifosa della Lazio e volto tv - Torino, 1 apr. (LaPresse) – E’ morta suor Paola, la religiosa tifosissima della Lazio diventata un volto televisivo con la partecipazione al programma ‘Quelli che il calcio’, che l’ha avuta come ospite dal 1993 al 2005. Aveva 78 anni ed era malata da tempo. Suor Paola D’Auria, appartenente alle Suore scolastiche francescane di Cristo Re, era nata a Roccella Jonica nel 1947. Da sempre attenta ai giovani, ai detenuti e alle persone vittime di violenza e povertà, ha fondato insieme ad un gruppo di volontari, l’associazione ‘So. 🔗lapresse.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Suor Inah Canbarro Lucas è morta a 116 anni: era la persona più anziana del mondo; La persona più anziana al mondo è Inah Canabarro Lucas, suora brasiliana di 116 anni; Inah Canabarro Lucas, suora brasiliana di 116 anni, è diventata la persona più anziana al mondo; Una suora di 116 anni è la donna più anziana del mondo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

È morta la suora brasiliana Inah Canabarro Lucas, la persona più anziana del mondo a 116 anni - Inah Canabarro Lucas, suora brasiliana di Porto Alegre, è stata riconosciuta come la persona più anziana del mondo a 116 anni; la sua longevità eccezionale ha attirato l’attenzione internazionale degl ... 🔗gaeta.it

Morta la persona più anziana del mondo, una suora di 116 anni - La persona più anziana del mondo, la suora brasiliana Inah Canabarro Lucas, è morta all'età di 116 anni. Lo ha dichiarato la Congregazione delle Suore Teresiane, con cui risiedeva nella città di Porto ... 🔗msn.com

Muore a 116 anni la persona più anziana del mondo, era una suora - La religiosa è stata riconosciuta come la persona più anziana del mondo dopo il decesso, a gennaio, della giapponese Tomiko Itooka, anche lei di 116 anni, secondo il Gerontology Research Group (GRG) e ... 🔗msn.com