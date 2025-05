Suor Inah Canabarro Lucas è morta a 116 anni | era la persona più anziana del mondo

È morta la persona più anziana al mondo, aveva 116 anni: chi era la suora Inah Canabarro Lucas - Inah Canabarro Lucas, considerata la persona più anziana del mondo, è morta all'età di 116 anni. Nel 2018, alla vigilia del suo 110° compleanno, aveva ricevuto la benedizione apostolica da Papa Francesco.Continua a leggere 🔗fanpage.it

