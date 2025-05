Sul lungomare la cerimonia per l' anniversario della fondazione dell' esercito | scattano limitazioni al traffico e divieti

lungomare chiuso al traffico in un tratto, nella giornata del 2 maggio, per consentire le celebrazioni in occasione del 164° anniversario della fondazione dell'esercito italiano. Mentre da oggi, 1° maggio, sarà aperto al pubblico il Villaggio in piazza della Libertà, nella mattinata di venerdì. 🔗 Baritoday.it - Sul lungomare la cerimonia per l'anniversario della fondazione dell'esercito: scattano limitazioni al traffico e divieti chiuso alin un tratto, nella giornata del 2 maggio, per consentire le celebrazioni in occasione del 164°italiano. Mentre da oggi, 1° maggio, sarà aperto al pubblico il Villaggio in piazzaLibertà, nella mattinata di venerdì. 🔗 Baritoday.it

Polizia di Stato, domani la cerimonia dell’anniversario della fondazione - Arezzo, 9 aprile 2025 – Domani al Teatro Petrarca, si celebrerà il 173° Anniversario dalla Fondazione della Polizia di Stato, alla presenza delle Autorità e dei tanti cittadini che vorranno manifestare la propria vicinanza alla Polizia. #Essercisempre, il popolare hashtag della Polizia di Stato, ben identifica lo scopo dell’iniziativa: condividere la ricorrenza con i cittadini, ai quali è rivolto l’operato quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. 🔗lanazione.it

La Polizia di Stato festeggia il 173° anniversario della sua fondazione: la cerimonia a Ravello e i dati - Festeggia oggi il 173° anniversario della sua fondazione, la Polizia di Stato, con una cerimonia a Ravello, in Piazza Duomo e a Villa Rufolo, con la partecipazione delle Autorità civili, militari e religiose della Provincia. Questo importante traguardo esalta di nuovo l'impegno e la dedizione... 🔗salernotoday.it

Celebrato a Firenze il 173° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Cerimonia in Palazzo Vecchio e piazza della Signoria - Nel capoluogo toscano 4 poliziotti promossi per meriti straordinari. Questore Lamparelli: “importante l’impegno e i risultati conseguiti dalla Polizia di Stato fiorentina nell’ultimo anno”. Celebrato il 173° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Questore Lamparelli: “important 🔗ilgiornaleditalia.it

Sul lungomare la cerimonia per l'anniversario della fondazione dell'esercito: scattano limitazioni al traffico e divieti - L'appuntamento previsto nella giornata del 2 maggio: disposte alcune chiusure alle auto e deviazioni di percorso per i bus ... 🔗baritoday.it

Bari celebra il 164° anniversario dell’Esercito italiano: cerimonia militare sul lungomare e modifiche al traffico - All’evento parteciperà anche il capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di corpo d’armata Carmine Masiello, che presenzierà alla manifestazione in onore dei militari italiani. 🔗giornaledipuglia.com

Fiumicino celebra il 33esimo Anniversario della sua fondazione con una cerimonia - La cerimonia per il 33esimo Anniversario della Fondazione del Comune di Fiumicino si svolgerà venerdì 4 aprile presso l’Aula consiliare. I cittadini sono invitati a partecipare Fiumicino (Rm) – Il ... 🔗ostiatv.it