Successo per ’Piccola impresa grande futuro’

impresa, grande futuro', promosso da Confartigianato della provincia di Ravenna attraverso la sua Commissione Scuola. L'iniziativa aveva l'obiettivo di costruire ponti solidi tra il mondo della scuola e quello del lavoro, offrendo agli studenti degli istituti tecnici locali l'opportunità di entrare in contatto diretto con imprenditori e giovani collaboratori che hanno da poco intrapreso la loro carriera lavorativa.Sono stati coinvolti i principali istituti tecnici della provincia: Itis e Callegari Olivetti di Ravenna; Pescarini di Ravenna e Faenza, Bucci di Faenza e Polo Tecnico di Lugo. grande è stato l'interesse manifestato, soprattutto per la possibilità di conoscere le opportunità e le sfide offerte dal mondo imprenditoriale.

