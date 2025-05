Successo e spettacolo a Cesenatico per la nona edizione del Garrett Contest

nona edizione del Garrett Contest, la principale competizione europea dedicata agli appassionati di metal detecting. Svoltosi domenica nella suggestiva cornice di piazza Costa, l’evento ha richiamato 300 partecipanti da tutta Italia, registrando il tutto esaurito.Al primo posto della nona edizione del Garrett Contest, il modenese Giovanni ZoboliZoboli, alla sua terza finale consecutiva, ha finalmente conquistato il gradino più alto del podio con 27 target recuperati, superando il cesenate Davide Valzania (25) e il milanese Andrea Mancuso (24). Un risultato che suggella un lungo percorso: nel 2023 Zoboli fu secondo dietro Simone Montaletti di Forlimpopoli (quest’anno settimo), mentre nel 2022 mancò la vittoria per un solo target contro Andrea Valeri di Ancona (dodicesimo nell’edizione attuale). 🔗 Detectormania.com - Successo e spettacolo a Cesenatico per la nona edizione del Garrett Contest È stato il modenese Giovanni Zoboli ad aggiudicarsi la vittoria delladel, la principale competizione europea dedicata agli appassionati di metal detecting. Svoltosi domenica nella suggestiva cornice di piazza Costa, l’evento ha richiamato 300 partecipanti da tutta Italia, registrando il tutto esaurito.Al primo posto delladel, il modenese Giovanni ZoboliZoboli, alla sua terza finale consecutiva, ha finalmente conquistato il gradino più alto del podio con 27 target recuperati, superando il cesenate Davide Valzania (25) e il milanese Andrea Mancuso (24). Un risultato che suggella un lungo percorso: nel 2023 Zoboli fu secondo dietro Simone Montaletti di Forlimpopoli (quest’anno settimo), mentre nel 2022 mancò la vittoria per un solo target contro Andrea Valeri di Ancona (dodicesimo nell’attuale). 🔗 Detectormania.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Biathlon, Sprint femminile Nove Mesto 2025 in DIRETTA: Tandrevold torna al successo, Jeanmonnot guadagna punti su Preuss. Wierer nona - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.45 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 19.44 Giunte tutte le atlete al traguardo. 19.41 Da segnalare la controprestazione di Franziska Preuss, solo 15ma con un errore commesso in piedi. La tedesca deve ringraziare il fatto che Jeanmonnot non ha approfittato al meglio del passaggio a vuoto della rivale diretta per la sfera di cristallo. 🔗oasport.it

Successo per “SeSonRose” ad Apice: applausi per lo spettacolo di Test TeatroStage - Tempo di lettura: 2 minutiSuccesso per Test TeatroStage, il Laboratorio di Recitazione e Sperimentazione Scenica diretto da Monica Carbini, con lo spettacolo “SeSonRose” andato in scena domenica sera nel bellissimo Auditorium Comunale di Apice. La pièce, diretta da Monica Carbini, è il risultato di un approfondito lavoro attoriale individuale e corale che ha visto attrici e attori coinvolti nella ricerca e nell’elaborazione dei testi, alcuni dei quali interamente composti da loro, così come nella drammaturgia e nella scelta e preparazione di scene e costumi. 🔗anteprima24.it

Storia, ricordi e racconto: al teatro Lendi è un successo lo spettacolo di Lina Sastri - L'articolo Storia, ricordi e racconto: al teatro Lendi è un successo lo spettacolo di Lina Sastri sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Cosa riportano altre fonti

Le detectorine brasiliane animano il ‘Garrett Contest’; Va a Modena la nona edizione del Garrett Contest; Gara europea di metal detector, le “detectorine” portano un tocco di Sudamerica a Cesenatico; Stefano Massini a teatro con “L’alfabeto delle emozioni”: spettacolo sold out a Cesenatico. 🔗Su questo argomento da altre fonti