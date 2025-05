Successo al Memorial Giorgio Bambini | pugilato protagonista a Vezzano Ligure

Successo al palasport di Vezzano Ligure il Memorial dedicato a Giorgio Bambini, pugile vezzanese indimenticato a cui sono state dedicate una targa, inaugurata la mattina, e la prima edizione della manifestazione sportiva. Un evento organizzato dal sodalizio La Spezia Boxe in collaborazione con il Comune e che ha viste impegnate per tutto il giorno pugilistiche di diverse regioni.Il Fight Club La Spezia era rappresentato dall'esordio degli atleti Vincenzo Candela, categoria 63 kg, e Mattia Yaku, categoria 70 kg, qualifica under 17, allenati dal tecnico Stefano Rossi. Il primo a salire sul ring è stato Vincenzo Candela che ha affrontato un avversario della boxe Nicchi di Arezzo e ha perso ai punti dimostrando comunque una buona tenuta del ring e timing. E' risultato vincente invece Mattia Yaku che si è scontrato con un avversario della pugilistica Rozzano.

