Su lavoro e ambiente il prossimo Papa dovrà essere ancora più coraggioso | l’appello dei giovani

Papa Francesco, si chiude una stagione che ha saputo ascoltare, almeno in parte, il grido di aiuto arrivato dai giovani: dall’emergenza climatica al lavoro, dalla richiesta di dignità a quella di comunità più aperte. Ma molte di quelle istanze sono rimaste sospese. Ora spetta al prossimo Papato decidere se e come trasformarle in percorsi reali.“Il cambiamento climatico è già qui, e ogni ritardo si paga a caro prezzo”, dice Marzio Chirico, portavoce di Fridays for Future Italia. Per lui il prossimo pontificato dovrà essere ancora più coraggioso, perché “non possiamo più permetterci mezze misure”. E anche sul piano sociale e comunitario si alza l’asticella delle attese. Simone Romagnoli, coordinatore delle ACLI giovani, chiede che la Chiesa del futuro restituisca spazi davvero aperti ai territori: “Bisogna far capire a tutti che i centri di comunità non sono proprietà di chi li gestisce. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “Su lavoro e ambiente il prossimo Papa dovrà essere ancora più coraggioso”: l’appello dei giovani Con la fine del pontificato diFrancesco, si chiude una stagione che ha saputo ascoltare, almeno in parte, il grido di aiuto arrivato dai: dall’emergenza climatica al, dalla richiesta di dignità a quella di comunità più aperte. Ma molte di quelle istanze sono rimaste sospese. Ora spetta alto decidere se e come trasformarle in percorsi reali.“Il cambiamento climatico è già qui, e ogni ritardo si paga a caro prezzo”, dice Marzio Chirico, portavoce di Fridays for Future Italia. Per lui ilpontificatopiù, perché “non possiamo più permetterci mezze misure”. E anche sul piano sociale e comunitario si alza l’asticella delle attese. Simone Romagnoli, coordinatore delle ACLI, chiede che la Chiesa del futuro restituisca spazi davvero aperti ai territori: “Bisogna far capire a tutti che i centri di comunità non sono proprietà di chi li gestisce. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Papa Francesco, Capobianco (Conflavoro): “Ha saputo parlare al cuore di noi imprenditori e al mondo del lavoro” - “Con profonda tristezza, a nome di Conflavoro desidero esprimere il nostro sincero cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco. La sua testimonianza di umanità, apertura e attenzione verso gli ultimi ha rappresentato un esempio altissimo di servizio e di amore per il prossimo. Il Santo Padre ha sap 🔗ilgiornaleditalia.it

Il prossimo Papa e la missione più difficile: sanare le finanze del Vaticano - Roma, 29 aprile 2025 – Con la fine del pontificato di Papa Francesco il nuovo successore erediterà non solo la missione spirituale della Chiesa, ma anche un compito più terreno: risanare i conti della Santa Sede. È dal 2022 che il Vaticano non pubblica un bilancio consolidato ufficiale, ma i dati che circolano attraverso indiscrezioni stampa parlano di un deficit che nel 2023 avrebbe raggiunto circa 84 milioni di euro, in aumento rispetto ai 78 milioni dell’anno precedente. 🔗quotidiano.net

Festa del papà, per Davide Vinciprova tappa a Palermo il prossimo 20 marzo - La società ed i continui mutamenti. Il rapporto tra uomo e donna ridotto ai minimi storici. Figuriamoci in un contesto come quello familiare, dove una coppia su due, in caso di separazione inizia una guerra senza confini, eppure dopo l’avvento del tour nazionale della bigenitorialità, lo... 🔗palermotoday.it

Cosa riportano altre fonti

“Su lavoro e ambiente il prossimo Papa dovrà essere ancora più coraggioso”: l’appello dei…; Verso il Primo Maggio: ripartire dalla Laudato si’ di Papa Francesco?; Conclave al via il 7 maggio: inizia la scelta del nuovo Papa; 28 aprile Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro. Vega Engineering ricorda le parole di Papa Francesco. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Il successore di Papa Francesco: Chi potrebbe essere il Prossimo Papa? Ecco il Toto-Nomi - Chi sarà il prossimo Papa, ecco i cardinali favoriti e le ipotesi più accreditate per il successore del Pontefice. 🔗younipa.it

Il prossimo Papa e l’Ambiente: quanto sarà green il successore di Francesco? - Il Conclave eleggerà il successore di Papa Francesco, che ha messo l'Ambiente tra le proprie priorità: quanto sarà green il futuro pontefice? 🔗msn.com

Chi sarà il prossimo Papa secondo i bookmakers esteri: i nomi di due cardinali sono già quotati oltre 2,5 - Secondo i bookmakers inglesi al momento il prossimo Papa è uno tra il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e Luis Antonio Tagle, cardinale filippino. Per gli scommettitori inglesi, per i quali ... 🔗fanpage.it