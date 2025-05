Stupro di gruppo nel locale Mercoledì nuova udienza in aula

Mercoledì il processo nei confronti di Matteo Capaccioli per i fatti che sarebbero avvenuti nel 2022. "Ora è ancora indecisa, ma tieni il telefono in mano. Vai vieni". Sono le 3,35 della notte tra il 30 agosto e il primo settembre. I messaggi sono quelli della chat tra Capaccioli, 27 anni, e Giovanni Magrini, gia condannato a cinque anni e quattro mesi in abbreviato. Entrambi lavoravano in due locali del centro di Montecatini. Si stanno dando appuntamento nel locale dove lavora Magrini, a quell'ora chiuso, e che sarà riaperto per consumare un rapporto con una ragazza. Un incontro che, il giorno dopo, sarà descritto da Capaccioli in una chat con un altro amico "come un'orgia", e ancora: "l'abbiamo presa per mano e portata dentro".

