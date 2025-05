Stretta alleanza tra Usa e Ucraina | firmato accordo sui minerali strategici

Ucraina hanno siglato un importante accordo di cooperazione nel settore delle risorse naturali. L'intesa prevede un accesso privilegiato per gli investitori americani ai nuovi progetti ucraini dedicati allo sviluppo e all'estrazione di materie prime strategiche. Tra queste rientrano l'alluminio, la grafite, il petrolio e il gas naturale, elementi fondamentali per l'industria tecnologica ed energetica.

Giorgia Meloni rivendica l’alleanza con gli Usa di Trump: «Stiamo ribaltando l’Europa». L’appello sull’Ucraina: «Pace? Sì, ma giusta» – Il video - È una Giorgia Meloni carica e combattiva come sempre, se non di più, quella che si presenta in collegamento alla Cpac, la conferenza dei Conservatori Usa guidati da Donald Trump. Con buona pace di chi nelle scorse ore l’aveva invitata a rinunciare dopo il (presunto) saluto romano fatto su quello stesso palco da Steve Bannon (sulle orme di Elon Musk). La premier italiana mette da parte dubbi e paure e fa un discorso tutto all’attacco – delle sinistre mondiali, in primis – per rivendicare la scelta dell’alleanza con gli Usa di Trump. 🔗open.online

Ucraina, Zelensky: “Russia rifiuta tregua e Usa non reagiscono”. Macron: “Serve azione forte” - (Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha criticato gli Stati Uniti per non aver ancora preso posizione rispetto alla Russia, che ha respinto la loro proposta di tregua incondizionata, al contrario già accettata da Kiev. “L’Ucraina ha accettato la proposta americana di un cessate il fuoco completo e incondizionato. Putin rifiuta. Stiamo aspettando che gli Stati Uniti rispondano, finora non c’è stata alcuna risposta”, ha detto Zelensky nel suo consueto discorso serale. 🔗ildenaro.it

Mosca non accetterà le proposte degli USA sulla pace in Ucraina nella forma attuale - Il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha affermato che Mosca non accetterà le proposte degli USA sulla pace in Ucraina nella forma attuale. “Gli USA non hanno affrontato le principali preoccupazioni della Russia”, ha detto Ryabkov. Mosca non accetterà le proposte degli USA sulla pace in Ucraina nella forma attuale Il vice ministro […] 🔗periodicodaily.com

Pace in Ucraina: bozza USA respinta da UE e Kiev?/ Reuters: “Ecco i punti criticati tra territori e sanzioni” - Pace in Ucraina, UE e Kiev rifiutano la bozza USA: quali sono i punti critici emersi dall'incontro a Londra dei giorni scorsi ... 🔗ilsussidiario.net

Usa e Ucraina firmano l'intesa sui minerali - Incendi, anche l’Ucraina invierà un aereo per aiutare Israele Anche l'Ucraina invierà in Israele un aereo per aiutare a combattere gli incendi sulle colline intorno a Gerusalemme. Lo annuncia l'uffici ... 🔗msn.com

Usa: accordo tra Russia e Ucraina «prima che Trump perda la pazienza». Lavrov: «Evitare terza guerra mondiale» - L’Ucraina – ha detto il presidente – non vuole «nemmeno un secondo di questa guerra» ed è pronta a cooperare con tutti i partner «per stabilire la pace e garantire la sicurezza». Nella notte l’esercit ... 🔗editorialedomani.it