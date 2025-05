Strangolata in casa il compagno finisce sotto accusa | Ha fatto sparire il suo cellulare

casa a Mercato San Severino, nel Salernitano. Dopo la fine del suo matrimonio, un anno fa aveva avviato unarelazione con un 56enne ora indagato per omicidio volontario. A lanciare l’allarme su Carmela fu una sua amica, preoccupata perché non rispondeva più alle chiamate. La vittima, operatrice sanitaria, madre di due figlie, era stata trovata a terra, sul pavimento di casa. Nell’abitazione era stata trovata della drogaper cui, inizialmente, non avendo trovato segni di violenza sul corpo della donna, si era pensato a unaoverdose. Ma secondo quanto ricostruito oggi sul Corriere della Sera un primo esame del medico legale sul corpo della donna ha rivelato tutt’altro: Carmela Quaranta sarebbe morta per strangolamento. 🔗 Carmela Quaranta, 42 anni, è stata trovata morta il giorno di Pasqua nella suaa Mercato San Severino, nel Salernitano. Dopo la fine del suo matrimonio, un anno fa aveva avviato unarelazione con un 56enne ora indagato per omicidio volontario. A lanciare l’allarme su Carmela fu una sua amica, preoccupata perché non rispondeva più alle chiamate. La vittima, operatrice sanitaria, madre di due figlie, era stata trovata a terra, sul pavimento di. Nell’abitazione era stata trovata della drogaper cui, inizialmente, non avendo trovato segni di violenza sul corpo della donna, si era pensato a unaoverdose. Ma secondo quanto ricostruito oggi sul Corriere della Sera un primo esame del medico legale sul corpo della donna ha rivelato tutt’altro: Carmela Quaranta sarebbe morta per strangolamento. 🔗 Open.online

Cosa riportano altre fonti

Strangolata in casa a Chignolo Po, arrestato il compagno dopo ore di interrogatorio: il corpo trovato dalla figlia - È stato arrestato e portato in carcere a Cremona Franco Pettineo, l’uomo sospettato di aver strangolato la compagna Sabrina Baldini Paleni. L’omicidio è avvenuto nella loro casa a Chignolo Po, in provincia di Pavia. Pettineo, 52 anni, è stato interrogato per diverse ore dai carabinieri, che lo avevano intercettato mentre fuggiva a bordo di una Dacia di colore scuro. Il corpo della vittima era stato trovato dalla figlia, che ha immediatamente dato l’allarme. 🔗open.online

Chignolo Po, donna strangolata in casa: il compagno ha confessato - Donna strangolata nel Pavese, il compagno ha confessato. Ha confessato Franco Pettineo, 52 anni, l’uomo che l’altra notte ha ucciso, strozzandola, la convivente Sabrina Baldini Paleni, di 56 anni, trovata morta ieri mattina (14 marzo) in un’abitazione di Chignolo Po, in provincia di Pavia. L’uomo era fuggito ma, è stato rintracciato dai carabinieri a Pandino, in provincia di Cremona. La Procura di Cremona, diretta da Silvio Bonfigli, con il pm Andrea Figoni chiederà oggi la convalida del fermo per omicidio aggravato dalla relazione personale. 🔗dayitalianews.com

Sabrina Baldini Paleni, morta strangolata nella sua casa a Chignolo Po: arrestato il compagno in fuga - Dopo ore di interrogatorio, è stato arrestato Franco Pettineo, il 52enne sospettato di aver strangolato e ucciso la compagna 56enne Sabrina Baldini Paleni nella loro abitazione di Chignolo Po.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Strangolata in casa, il compagno finisce sotto accusa: «Ha fatto sparire il suo cellulare»; Sabrina strangolata a Chignolo Po dal compagno: i graffi e la difesa disperata, giallo sul movente; Pandino - Femminicidio, arrestato il compagno; Femminicidio a Chignolo Po, donna trovata morta in casa: compagno fermato per omicidio dopo la fuga. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Donna strangolata in casa a Chignolo Po, il compagno ha confessato - (Adnkronos) – Ha confessato nella notte il compagno di Sabrina Baldini Paleni, la donna strangolata e trovata morta ieri mattina in casa a Chignolo Po, a Pavia. I carabinieri del nucleo ... 🔗msn.com

Donna strangolata in casa a Chignolo Po, il compagno ha confessato - (Adnkronos) – Ha confessato nella notte il compagno di Sabrina Baldini Paleni, la donna strangolata e trovata morta ieri mattina in casa a Chignolo Po, a Pavia. I carabinieri del nucleo investigativo ... 🔗ilmonito.it

Donna strangolata nel Pavese, confessa il compagno - Ha confessato nella notte di ieri il compagno di Sabrina Baldini Paleni, la donna strangolata e trovata morta ieri mattina in casa a Chignolo Po (Pavia). I carabinieri del nucleo investigativo di ... 🔗ticinonotizie.it