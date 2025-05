Strage Monreale Salvatore Calvaruso voleva affermare la sua supremazia Il complice ancora ricercato gli diceva | Spara sulla folla

Salvatore Calvaruso, il 19enne dello Zen accusato della Strage di Monreale per avere Sparato, sabato notte, uccidendo Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli e. 🔗 Leggo.it - Strage Monreale, Salvatore Calvaruso voleva «affermare la sua supremazia». Il complice (ancora ricercato) gli diceva: «Spara sulla folla» Resta in carcere, il 19enne dello Zen accusato delladiper avereto, sabato notte, uccidendoTurdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli e. 🔗 Leggo.it

Salvatore Calvaruso, chi è il presunto killer di Monreale: arrestato e accusato di strage, ha 19 anni - Salvatore Calvaruso è il nome del 19enne sospettato di essere l'autore della strage di Monreale (Palermo), nella quale sono stati uccisi Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e... 🔗leggo.it

Strage Monreale, resta in cella Salvatore Calvaruso - Resta in cella Salvatore Calvaruso, il 19enne che ha confessato di aver sparato nella strage di Monreale. Il gip di Palermo Ivana Vassallo ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. I reati contestati dalla procura di Palermo restano quelli di strage, detenzione e porto abusivo d’arma da fuoco. Sarebbe uno dei due ragazzi del quartiere Zen che hanno ucciso Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26. 🔗lapresse.it

Strage di Monreale, il Gip: “Salvatore Calvaruso resta in carcere”. Le vittime colpite a collo e torace - Salvatore Calvaruso resta in carcere. Lo ha deciso la gip del Tribunale di Palermo che ha convalidato il fermo di polizia giudiziaria emesso dalla Procura nei confronti del 19enne accusato di avere ucciso a colpi di pistola tre giovani a Monreale. I risultati delle autopsie: le vittime raggiunte a collo e torace.Continua a leggere 🔗fanpage.it

La strage di Monreale: «Uno dei complici incitava Calvaruso a non sparare in aria, ma sulla folla». È caccia all'uomo che guidava la moto Bmw - Il racconto choc di uno dei testimoni: «Ad incitare il ragazzo basso era uno alto e con la barba folta». Dall'ordinanza del gip emerge anche il ruolo di una delle vittime, Andrea Miceli, che ha cercat ... 🔗msn.com

