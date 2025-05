Strage Monreale caccia ai complici | si cerca un giovane alto con la barba

Si stringe il cerchio sui complici di Salvatore Calvaruso, il 19enne del quartiere Zen di Palermo accusato di Strage per il triplice omicidio a Monreale. Quella sera a sparare non sarebbe stato solo Calvaruso ma almeno un altro giovane "alti circa 1,90 m e con la barba e i capelli scuri".

Strage di Monreale, resta in carcere il giovane dello Zen: il mistero delle armi e la caccia ai complici - Ha pianto a dirotto e ha chiesto perdono alle famiglie delle vittime, ha ammesso di aver sparato sabato notte a Monreale, ma anche di "non aver capito niente" perché, in mezzo alla rissa, si sarebbe ritrovato addosso diverse persone: il gip Ivana Vassallo, dopo l'interrogatorio di garanzia... 🔗palermotoday.it

Strage di Monreale, caccia ai complici del 19enne - Si cercano i complici di Salvatore Calvaruso, il 19enne palermitano che avrebbe sparato durante una rissa a Monreale uccidendo tre persone e ferendone altre due. Per il fermato le accuse sono di strage, porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco. Dalle immagini e dal racconto dei testimoni sarebbero almeno cinque i palermitani dello Zen (e forse qualcuno del rione Borgo Nuovo), protagonisti della rissa finita nel sangue. 🔗tgcom24.mediaset.it

La strage di Monreale, il giovane fermato confessa: “Ho sparato”. Caccia ad altri 4 complici - I carabinieri hanno eseguito un provvedimento di fermo disposto dalla procura nei confronti di un diciannovenne dello Zen, Salvatore Calvaruso 🔗repubblica.it

La strage di Monreale: «Uno dei complici incitava Calvaruso a non sparare in aria, ma sulla folla». È caccia all'uomo che guidava la moto Bmw - Il racconto choc di uno dei testimoni: «Ad incitare il ragazzo basso era uno alto e con la barba folta». Dall'ordinanza del gip emerge anche il ruolo di una delle vittime, Andrea Miceli, che ha cercat ... 🔗msn.com