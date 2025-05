Strage di Monreale spunta un complice di Salvatore Calvaruso | ‘Spara sulla folla non in aria’

sulla folla’Aumentano i tasselli nel quadro dell’indagine sulla Strage di Monreale. Salvatore Calvaruso, 19enne dello Zen di Palermo, accusato del triplice omicidio, non sarebbe stato solo. Un testimone parla di una moto BMW GS nera, vecchio modello, con due uomini a bordo: il conducente, alto circa 1 metro e 90, con barba folta e capelli scuri, e un passeggero armato di pistola.“Posso dirvi che sono stati esplosi molti colpi quasi in simultanea. Mi è sembrato ci fossero più armi” – racconta uno dei testimoni. Un altro aggiunge: “Un mio amico ha sentito dire al conducente di non sparare in aria, ma sulla folla”.Il gruppo dei palermitani e la piazza abitualeUna decina di ragazzi palermitani gravitava attorno a quella piazza. 🔗 Notizieaudaci.it - Strage di Monreale, spunta un complice di Salvatore Calvaruso: ‘Spara sulla folla, non in aria’ Una testimonianza chiave: ‘Non mirare in aria, spara’Aumentano i tasselli nel quadro dell’indaginedi, 19enne dello Zen di Palermo, accusato del triplice omicidio, non sarebbe stato solo. Un testimone parla di una moto BMW GS nera, vecchio modello, con due uomini a bordo: il conducente, alto circa 1 metro e 90, con barba folta e capelli scuri, e un passeggero armato di pistola.“Posso dirvi che sono stati esplosi molti colpi quasi in simultanea. Mi è sembrato ci fossero più armi” – racconta uno dei testimoni. Un altro aggiunge: “Un mio amico ha sentito dire al conducente di non sparare in aria, ma”.Il gruppo dei palermitani e la piazza abitualeUna decina di ragazzi palermitani gravitava attorno a quella piazza. 🔗 Notizieaudaci.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Strage di Monreale, l'indagato scoppia in lacrime e si difende: "Sono stato aggredito" | Spunta l'audio di un presunto testimone su TikTok - Il giovane, accusato della morte di Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo, si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha voluto render dichiarazioni spontanee raccontando la sua versione dei fatti. Il gup ha convalidato il fermo del ragazzo 🔗tgcom24.mediaset.it

Strage Monreale, Salvatore Calvaruso voleva «affermare la sua supremazia». Il complice (ancora ricercato) gli diceva: «Spara sulla folla» - Resta in carcere Salvatore Calvaruso, il 19enne dello Zen accusato della strage di Monreale per avere sparato, sabato notte, uccidendo Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli e... 🔗leggo.it

Strage di Monreale, l'indagato scoppia in lacrime e si difende: "Sono stato aggredito" | Spunta l'audio di un presunto testimone su TikTok - Il giovane, accusato della morte di Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo, si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha voluto render dichiarazioni spontanee raccontando la sua versione dei fatti: "Sono pentito". Il gup ha convalidato il fermo del ragazzo 🔗tgcom24.mediaset.it

Cosa riportano altre fonti

Spara sulla folla, non in aria: il 19enne in lacrime chiede scusa dopo aver ucciso tre ventenni; Roma, Caso Sacchi: dal telefono di Princi spunta il contatto con il narco; Strage a Monreale: spunta un complice, nuovi inquietanti dettagli; Strage di Monreale, spunta un complice di Salvatore Calvaruso: 'Spara sulla folla, non in aria'. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Strage Monreale, caccia ai complici: si cerca un giovane alto con la barba - Si stringe il cerchio sui complici di Salvatore Calvaruso, il 19enne del quartiere Zen di Palermo accusato di strage per il triplice omicidio a Monreale. Quella sera a sparare non sarebbe stato solo C ... 🔗msn.com

Strage di Monreale, si stringe il cerchio sui complici di Calvaruso: almeno un altro giovane avrebbe sparato - Gli investigatori stanno per chiudere il cerchio attorno ai complici di Salvatore Calvaruso, il 19enne del quartiere Zen di Palermo accusato di aver aperto ... 🔗fanpage.it

La strage di Monreale: «Uno dei complici incitava Calvaruso a non sparare in aria, ma sulla folla». È caccia all'uomo che guidava la moto Bmw - Il racconto choc di uno dei testimoni: «Ad incitare il ragazzo basso era uno alto e con la barba folta». Dall'ordinanza del gip emerge anche il ruolo di una delle vittime, Andrea Miceli, che ha cercat ... 🔗msn.com