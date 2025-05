Strage di Monreale si stringe il cerchio sui complici di Calvaruso | almeno un altro giovane avrebbe sparato

cerchio attorno ai complici di Salvatore Calvaruso, il 19enne del quartiere Zen di Palermo accusato di aver aperto il fuoco a Monreale la notte tra sabato e domenica scorsa, uccidendo tre ragazzi. 🔗 Gli investigatori stanno per chiudere ilattorno aidi Salvatore, il 19enne del quartiere Zen di Palermo accusato di aver aperto il fuoco ala notte tra sabato e domenica scorsa, uccidendo tre ragazzi. 🔗 Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Strage di Monreale, resta in carcere il giovane dello Zen: il mistero delle armi e la caccia ai complici - Ha pianto a dirotto e ha chiesto perdono alle famiglie delle vittime, ha ammesso di aver sparato sabato notte a Monreale, ma anche di "non aver capito niente" perché, in mezzo alla rissa, si sarebbe ritrovato addosso diverse persone: il gip Ivana Vassallo, dopo l'interrogatorio di garanzia... 🔗palermotoday.it

Il far west di Monreale: in un audio su Tik Tok la ricostruzione della strage - C'è un audio di un giovane che su Tik Tok racconta la strage di Monreale avvenuta tra sabato e domenica in cui sono morti tre giovani. Un racconto che secondo gli investigatori ricostruisce quanto accaduto la notte tra sabato e domenica. Il giovane nell'audio parla con un amico e racconta ciò che sarebbe avvenuto prima e durante la sparatoria. [embed_post id="2031502"] Tutto inizia perché qualcuno. 🔗feedpress.me

Strage di Monreale, striscioni dedicati alle vittime: “Non spegni il sole se gli spari” - Diversi striscioni sono apparsi nelle ultime ore a Monreale (Palermo) per omaggiare Massimo Pirozzo (26 anni), Salvatore Turdo (23 anni) e Andrea Miceli (26 anni), vittime della strage compiuta la notte tra sabato e domenica.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Strage di Monreale, si stringe il cerchio sui complici di Calvaruso: almeno un altro giovane avrebbe sparato; Strage di Monreale, caccia ai complici di Calvaruso: «Si cerca un ragazzo alto e con la barba, guidava una mot; Strage di Monreale: si cerca un giovane alto con la barba;

