strage di monreale i carabinieri cercano pistole e complici

Strage di Monreale. Nella sparatoria tra sabato e domenica scorsi sono stati colpite a morte tre giovani: Salvatore Turdo, di 23 anni, Andrea Miceli, 24 e Massimo Pirozzo, 25, che, ferito, ha preso uno scooter e ha implorato un amico di portarlo in ospedale, dove è morto. A raccontarlo un testimone nell'ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari, Ivana Vassallo. Altre due persone sono rimaste ferite tra cui un sedicenne. Al momento l'unico in carcere è Salvatore Calvaruso, il 19enne del quartiere Zen di Palermo accusato della strage.

Strage di Monreale, resta in carcere il giovane dello Zen: il mistero delle armi e la caccia ai complici - Ha pianto a dirotto e ha chiesto perdono alle famiglie delle vittime, ha ammesso di aver sparato sabato notte a Monreale, ma anche di "non aver capito niente" perché, in mezzo alla rissa, si sarebbe ritrovato addosso diverse persone: il gip Ivana Vassallo, dopo l'interrogatorio di garanzia... 🔗palermotoday.it

Il far west di Monreale: in un audio su Tik Tok la ricostruzione della strage - C'è un audio di un giovane che su Tik Tok racconta la strage di Monreale avvenuta tra sabato e domenica in cui sono morti tre giovani. Un racconto che secondo gli investigatori ricostruisce quanto accaduto la notte tra sabato e domenica. Il giovane nell'audio parla con un amico e racconta ciò che sarebbe avvenuto prima e durante la sparatoria. [embed_post id="2031502"] Tutto inizia perché qualcuno. 🔗feedpress.me

Strage di Monreale, striscioni dedicati alle vittime: “Non spegni il sole se gli spari” - Diversi striscioni sono apparsi nelle ultime ore a Monreale (Palermo) per omaggiare Massimo Pirozzo (26 anni), Salvatore Turdo (23 anni) e Andrea Miceli (26 anni), vittime della strage compiuta la notte tra sabato e domenica.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Strage di Monreale, parla Calvaruso: “Ho sparato per difendermi. Ma non ero l’unico armato” - L’unico arrestato racconta la sua versione: “Sono caduto dallo scooter e ho aperto il fuoco”. Le testimonianze: “Più persone hanno sparato”. Intanto i carabinieri cercano le due pistole e le moto usat ... 🔗ilovepalermocalcio.com

Strage di Monreale, il killer 19enne: «Ho fatto un macello». Si cercano i complici - La confessione e poi il silenzio davanti al magistrato. Al setaccio le telecamere di videosorveglianza per identificare i 5 membri del «commando» proveniente dal quartiere Zen ... 🔗msn.com

Strage Monreale, Salvatore Calvaruso voleva «affermare la sua supremazia». Il complice (ancora ricercato) gli diceva: «Spara sulla folla» - Resta in carcere Salvatore Calvaruso, il 19enne dello Zen accusato della strage di Monreale per avere sparato, sabato notte, uccidendo Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli e ferendo altre. 🔗msn.com