Strage di Monreale arrivato sportello psicologico di supporto alla cittadinanza

Monreale, 1 maggio 2025 – In seguito ai tragici eventi di sabato scorso nel centro di Monreale, che hanno profondamente colpito la comunità e causato la prematura scomparsa di tre giovani, l'ASP di Palermo e il Comune di Monreale, accogliendo la sollecitazione della Consulta Giovanile, hanno istituito con immediatezza uno sportello di ascolto e intervento.

Monreale, dopo la strage nasce uno sportello psicologico di ascolto per i giovani - L'Asp di Palermo e il Comune di Monreale, accogliendo la sollecitazione della Consulta giovanile, hanno istituito uno sportello di ascolto e intervento psicologico. La decisione arriva dopo i tragici eventi di sabato scorso nel centro della cittadina normanna, a pochi passi dal Duomo, che hanno...

Strage di Monreale, resta in carcere il giovane dello Zen: il mistero delle armi e la caccia ai complici - Ha pianto a dirotto e ha chiesto perdono alle famiglie delle vittime, ha ammesso di aver sparato sabato notte a Monreale, ma anche di "non aver capito niente" perché, in mezzo alla rissa, si sarebbe ritrovato addosso diverse persone: il gip Ivana Vassallo, dopo l'interrogatorio di garanzia...

