Strage di Capaci | Lo sguardo di Francesca Storia d’amore e di mafia

Capaci del 23 maggio 1992. Francesca Morvillo era sostituto procuratore presso il Tribunale dei minori di Palermo in quella fine degli anni Settanta in cui la lotta tra i clan mafiosi seminava morte tra giudici, poliziotti, politici, giornalisti. In quella terra, la Sicilia, che Leonardo Sciascia riteneva “irredimibile“, lei cercava con convinzione e impegno di strappare i ragazzi dalla strada e dai legami mafiosi. Il film Francesca e Giovanni di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, dal 15 maggio nelle sale, la toglie da quella zona d’ombra in cui è stata relegata e racconta la sua Storia d’amore con Giovanni Falcone ma anche il suo lavoro e le sue idee. Con Ester Pantano nel ruolo di Francesca Morvillo e Primo Reggiani in quello di Giovanni Falcone. 🔗 Quotidiano.net - Strage di Capaci: "Lo sguardo di Francesca. Storia d’amore e di mafia" Non è stata soltanto la moglie di Giovanni Falcone, come lui morta a seguito dell’attentato didel 23 maggio 1992.Morvillo era sostituto procuratore presso il Tribunale dei minori di Palermo in quella fine degli anni Settanta in cui la lotta tra i clan mafiosi seminava morte tra giudici, poliziotti, politici, giornalisti. In quella terra, la Sicilia, che Leonardo Sciascia riteneva “irredimibile“, lei cercava con convinzione e impegno di strappare i ragazzi dalla strada e dai legami mafiosi. Il filme Giovanni di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, dal 15 maggio nelle sale, la toglie da quella zona d’ombra in cui è stata relegata e racconta la suacon Giovanni Falcone ma anche il suo lavoro e le sue idee. Con Ester Pantano nel ruolo diMorvillo e Primo Reggiani in quello di Giovanni Falcone. 🔗 Quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Maria Falcone: "Grazie a Re Carlo III per avere ricordato Giovanni e tutti i caduti della strage di Capaci" - Il Re Carlo III di Gran Bretagna, in visita con la regina Camilla in Italia, ha ricordato il giudice Giovanni Falcone e il gesto di visita solenne dell’allora Regina Elisabetta II al cratere di Capaci, pochi giorni dopo la strage del 23 maggio del 1992. "Desidero esprimere la mia più sincera... 🔗palermotoday.it

Lotta alla mafia | A Piombino i resti della Quarto Savona 15, l'auto blindata delle vittime della strage di Capaci - Dopo essere stata in mostra a Livorno e in tantissime altre città, la teca con la Quarto Savona 15, l'auto di scorta del giudice Falcone che nel maggio del 1992 venne fatta esplodere per mano della mafia nella strage di Capaci, sarà a Piombino. Il 24 febbraio alle 9 sarà svelata in piazza Dante... 🔗livornotoday.it

Da chi deve abbandonare lo sguardo perplesso a chi si sta trascinando una palestra emotiva importante. L’oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. In video - Da chi deve sistemare una difficile situazione economica a chi sta iniziando a dare forma a un progetto di felicità. Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile Fissare la realtà di questa settimana è importante. Si naviga “a felicità” di crociera, facendo progetti di benessere e lasciando indietro le magagne. Parola chiave della settimana: traguardo. 🔗iodonna.it

Ne parlano su altre fonti

Strage di Capaci: Lo sguardo di Francesca. Storia d’amore e di mafia; ‘Francesca e Giovanni’, una storia di amore e di mafia; Incredibile, il femminismo non si fa con gli hashtag su Instagram. La dimostrazione? Le Ragazze su Rai 3 condotto da Francesca Fialdini. Ecco perché chiunque vuole capire qualcosa di lotta femminile dovrebbe vederlo…; “Il mio silenzio è una stella”, Sabrina Pisu racconta Francesca Morvillo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Francesca e Giovanni. Una storia d'amore e di mafia - Che nell'inferno delle stragi di mafia degli anni Ottanta sia sbocciata una storia d'amore tra due magistrati eroi e martiri, come furono Francesca Morvillo e Giovanni Falcone, è una cosa che ... 🔗msn.com

Re Carlo III omaggia Falcone ricordando il viaggio della madre Elisabetta a Capaci - Le parole del sovrano del Regno Unito, in visita in Italia con la moglie Camilla, in un discorso a Camere riunite a Montecitorio. Per la sorella del magistrato Maria "un riconoscimento straordinario" ... 🔗rainews.it

La strage di Capaci 30 anni dopo, l'omaggio dell'Italia a Falcone e Borsellino - "A trent'anni dalla strage di Capaci, il Governo ricorda con profonda commozione Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio ... 🔗today.it