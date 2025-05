Strade edilizia monumentale scuole e asili pronti investimenti da 30 milioni

Il consiglio comunale di Verona ha approvato ieri, 30 aprile, il rendiconto di gestione del 2024 con un avanzo spendibile di 30 milioni di euro. Soldi che saranno investiti in opere urgenti su strade, edilizia monumentale, scuole e asili. Ma nel corso della seduta è stata votata anche la mozione.

Lavori a scuole, strade, edifici abbandonati e musei: in arrivo 9,5 milioni di euro - Riqualificazione di edifici pubblici, interventi per l’efficienza energetica, nuovi spazi per lo sport e per le attività scolastiche, con una particolare attenzione alle fragilità e alle disabilità attraverso progetti di inclusione sociale. E ancora azioni e politiche per incrementare le presenze... 🔗ferraratoday.it

Scuole chiuse e zone evacuate: "Le strade saranno monitorate. Evitare gli spostamenti inutili" - Alcuni Comuni hanno già disposto le evacuazioni delle zone abitate prossime ai fiumi maggiormente esposti a picchi di precipitazioni. A Castel Bolognese il sindaco Della Godenza ha firmato l’ordinanza di evacuazione preventiva per i 200 residenti nelle abitazioni delle aree limitrofe al fiume Senio. Le famiglie evacuate sono ospitate al palazzetto dello sport da ieri sera. Quello sull’evacuazione è il passaggio cruciale del comunicato diffuso nel tardo pomeriggio di ieri dalla Prefettura (della chiusura delle scuole potete leggere qui a fianco). 🔗ilrestodelcarlino.it

Via libera al rendiconto 2024: "Strade, scuole e biblioteca investiremo 700mila euro" - "A Casalpusterlengo bilancio sano e fondi per investire sulla città, ci dedicheremo a strade, cimiteri, biblioteca, scuole, canali e molto altro ancora, i margini per poterlo fare ci sono". Parola dell’assessore comunale al Bilancio, Piero Mussida (nella foto). Ieri sera, il Consiglio comunale ha discusso il rendiconto 2024 e contestualmente, sono state liberate importanti risorse per gli investimenti futuri che intende affrontare l’amministrazione comunale. 🔗ilgiorno.it

