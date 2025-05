Strade dissestate Botta e risposta Pd-Chiassai

Strade in primo piano durante l'ultima seduta del Consiglio comunale di Montevarchi. A sollevare critiche sullo stato di degrado di vie e marciapiedi, con riferimento particolare a viale Matteotti, sono stati i capigruppo di Pd, Avanti Montevarchi e Impegno Comune che hanno chiesto agli amministratori azioni più incisive per fornire risposte adeguate alla cittadinanza, evitando "interventi spot che molte volte non coprono l'intera ampiezza della carreggiata".L'opposizione si è soffermata soprattutto sui problemi del tratto che conduce verso l'Arno: "I cittadini rimarcano che la strada è percorsa dai mezzi a forte velocità e l'impossibilità di un corretto utilizzo dei marciapiedi, per la presenza di piante e siepi non potate e di radici che ne modificano la superficie, e assenza di un'idonea asfaltatura".

