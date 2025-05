Storia del lavapiatti che ha cambiato per sempre le sorti della cucina mondiale

Prima di diventare il rivoluzionario della cucina di tutto il mondo, Ferran Adrià, diciottenne, ha iniziato la carriera facendo il lavapiatti in un hotel vicino Barcellona

“L’azienda dove lavoravo mi ha regalato una sveglia. Mi sono sentito inutile, così mi sono licenziato e ho cambiato vita”: la storia di Nathan Huixiang Zhang - Nathan Huixiang Zhang ha cambiato vita. Quella che potrebbe sembrare una decisione radicale è stata, in realtà, il risultato di un piccolo gesto: un regalo aziendale. Dopo sette anni trascorsi in un’azienda di telecomunicazioni in Canada, una sveglia lo ha spinto a riflettere sul suo percorso. Come ha raccontato a Business Insider, un giorno la ditta per cui lavorava gli ha regalato una sveglia e, pensando al significato simbolico dell’oggetto, “mi sono sentito svuotato”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Anfield, un anno dopo: la notte che ha cambiato la storia dell’Atalanta - Forse neanche Gian Piero Gasperini aveva immaginato di poter compiere qualcosa di così grande. Aveva appena superato l’ostacolo Sporting negli ottavi di finale, non senza fatica, quando ammise sorridendo che avrebbe voluto pescare il Liverpool nell’urna dei quarti di finale di Europa League. “Se c’è da fare un’impresa, facciamola bene, per davvero” avrà pensato. Ad Anfield l’Atalanta ci aveva già vinto nel novembre 2020 in Champions League, ma quello era uno stadio vuoto, silenzioso. 🔗bergamonews.it

Meloni ricorda San Giovanni Paolo II: ha plasmato Novecento e cambiato storia - Roma, 2 apr. (askanews) – “Vent’anni fa, il 2 aprile 2005, San Giovanni Paolo II passava dalla terra al cielo. La sua forza spirituale, il suo amore per la libertà e la sua capacità di avvicinare alla fede uomini e donne di ogni generazione e latitudine restano vivi nella memoria e nel cuore di miliardi di persone. Sono onorata di aver incontrato e conosciuto una figura così straordinaria che con la sua vita, le sue azioni e il suo esempio ha plasmato il Novecento e cambiato la storia. 🔗ildenaro.it

