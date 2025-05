Storia al capolinea | la sexy campionessa è di nuovo single

L'amatissima stella della Juventus Women è di nuovo single: ecco per quale motivo ha rotto con il suo storico fidanzato calciatore.

Quando Douglas Luiz è approdato a Torino per indossare, per la prima volta in assoluto, la maglia bianconera, non era solo. Insieme a lui c'era Alisha Lehmann, che oltre ad essere la sua fidanzata era, a quel tempo, il nuovo ed ultimissimo acquisto della Juventus Women. Anche lei, proprio come la sua dolce metà, arrivava dall'Aston Villa: avevano cambiato location, dunque, ma non "abitudini".

Storia al capolinea: la sexy campionessa è di nuovo single (Instagram) – Ilveggente.it

La città della Mole ha fatto da sfondo per un po' alla loro relazione, iniziata nel 2021. Adesso, però, la love story, da sempre chiacchieratissima nell'ambiente calcistico, sarebbe giunta definitivamente al capolinea.

Douglas Luiz Juve, la storia è già arrivata al capolinea: stilato il piano in vista della prossima estate. Gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juve, la storia è già arrivata al capolinea: stilato il piano in vista della prossima estate. Gli aggiornamenti sul futuro del brasiliano Ci sono aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Douglas Luiz, uno dei colpi più onerosi dell’ultima sessione estiva da parte del calciomercato Juve e che non ha mai reso secondo le aspettative. 🔗juventusnews24.com

Lite accesa tra Helena e Javier dopo la puntata del GF: storia al capolinea? - La putata di ieri del Grande Fratello ha messo a dura prova il rapporto che si è venuto a creare nella casa tra Javier Martinez ed Helena Prestes. Nello specifico, la ragazza è rimasta molto delusa dal comportamento che il suo fidanzato ha assunto nei riguardi di Zeudi Di Palma in occasione di una sorpresa fatta dai fan. Dopo la messa in onda, poi, i due hanno avuto una discussione molto accesa. La lite tra Helena e Javier dopo la puntata del Grande Fratello Dopo la scorsa puntata del Grande Fratello c’è stata una lite profonda tra Helena Prestes e Javier ... 🔗tutto.tv

Hummels-Roma, storia al capolinea: Bilbao è fatale - Dieci partite per provare a chiudere nel miglior modo possibile. O almeno senza peggiorare la situazione. Ma di fatto, come riporta il Corriere dello Sport, la storia tra Mats Hummels e la Roma si è chiusa giovedì sera, con quell’errore fatale che è costato ai giallorossi l’Europa League e il sogno di tornare in finale, magari per alzare il trofeo. Un errore pesante, arrivato dopo appena undici minuti, con un passaggio molle e impreciso che ha vanificato tutto il lavoro svolto dalla squadra nella gara d’andata. 🔗sololaroma.it

Storia al capolinea: la sexy campionessa è di nuovo single; Valentina Fradegrada infiamma Halloween: strega caliente. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia