Stop ai minori di 18 anni i bolognesi | Osteria del Sole unica Scelta comprensibile

Bologna, 1 maggio 2025 – I tavoli sono pieni e gli avventori ridono e scherzano, mangiando un boccone in compagnia di amici e buon vino. Il tutto con il locale colmo di clienti, in piedi anche davanti al bancone. Non ci sono passeggini né bambini che gattonano sul pavimento o corrono urlanti in corridoio o, ancora, papà che cambiano pannolini sul tavolo trasformato in fasciatoio. Insomma, è una – nuova – classica ora di pranzo settimanale all'interno dell'Osteria del Sole, dove all'ingresso, da un giorno, è esposto il cartello: "Sconsigliato ai minori di 18 anni", invito che mette dei paletti alle famiglie, protagoniste di episodi spiacevoli e maleducati che hanno portato i titolari a sconsigliare loro di frequentare l'attività. Dopo la notizia pubblicata ieri sulle pagine del Carlino, nella bottega storica di vicolo Ranocchi, lo 'Stop' a bambini e genitori fa il giro delle sedute e molti clienti dicono la loro, abbracciando la decisione dei soci dell'Osteria più antica sotto le Due Torri.

