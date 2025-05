Stop a The Couple Pessime notizie per Ilary Blasi | la decisione dei piani alti di Mediaset è appena arrivata

Couple, il reality game condotto da Ilary Blasi che non ha certo brillato per gli ascolti ottenuti. E dire che l’esordio non era stato poi così malaccio, con un discreto 18% di share e 2,3 milioni di spettatori. Ma le cose sono peggiorate nelle settimane successive. E così dai piani alti di Mediaset si mormora di decisioni da prendere al più presto. E a quanto pare è proprio quello che è stato anticipato da Gabriele Parpiglia e rilanciato dall’account X Mastera. Ci sono novità che riguardano la programmazione in vista delle battute finali dello show. Novità che riguardano anche l’Isola dei Famosi. Leggi anche: “Si chiude bottega”. Mediaset, sigilli in arrivo per il programma: non c’è più niente da salvareThe Couple cambia giorno: da lunedì 12 maggio arriva l’IsolaPer ora, tutto resta invariato: lunedì sera andrà regolarmente in onda The Couple, mentre mercoledì sarà il turno del debutto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, guidata da Veronica Gentili. 🔗 Importanti cambiamenti scuotono il palinsesto di Canale 5. Da giorni si discute del futuro di The, il reality game condotto dache non ha certo brillato per gli ascolti ottenuti. E dire che l’esordio non era stato poi così malaccio, con un discreto 18% di share e 2,3 milioni di spettatori. Ma le cose sono peggiorate nelle settimane successive. E così daidisi mormora di decisioni da prendere al più presto. E a quanto pare è proprio quello che è stato anticipato da Gabriele Parpiglia e rilanciato dall’account X Mastera. Ci sono novità che riguardano la programmazione in vista delle battute finali dello show. Novità che riguardano anche l’Isola dei Famosi. Leggi anche: “Si chiude bottega”., sigilli in arrivo per il programma: non c’è più niente da salvareThecambia giorno: da lunedì 12 maggio arriva l’IsolaPer ora, tutto resta invariato: lunedì sera andrà regolarmente in onda The, mentre mercoledì sarà il turno del debutto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, guidata da Veronica Gentili. 🔗 Caffeinamagazine.it

Regolamento The Couple su Canale 5, stop fandom tossici e primi concorrenti: i nomi - Regolamento The Couple: Mediaset dice stop ai fandom tossici L'ultima edizione del Grande Fratello, conclusasi con la vittoria di Jessica Morlacchi, ha fatto non poco discutere per il televoto. Risaputo è il fatto che i fandom tossici hanno manovrato il sistema, tra VPN, BOT, mail sottratte e prese dal dark web. Non a caso, l'ex concorrente del GF Chiara Cainelli è riuscita ad arrivare alla finale con votazioni discutibili. 🔗tvpertutti.it

Mister Movie | Stop improvviso per The Couple: ecco perché Mediaset ha interrotto la diretta! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Brusca interruzione per il reality show 'The Couple' su Mediaset Extra! Scopriamo insieme i veri motivi dietro questa decisione e cosa succederà alla finale prevista. 🔗mistermovie.it

The Couple: come e dove seguire le dirette quotidiane no-stop e le repliche, in TV e in streaming - Manca sempre meno al debutto di The Couple, il nuovo reality per coppie condotto da Ilary Blasi, che avrà le stesse modalità di trasmissione e programmazione del Grande Fratello: ecco cosa sapere. The Couple è stato già definito un Grande Fratello al quadrato, e con il reality che è terminato neppure una settimana fa su Canale 5 ha praticamente in comune quasi tutto. Compresa la modalità di trasmissione, con diretta no-stop disponibile su Mediaset Extra, il famoso canale 55 che è stato più volte citato dagli ex inquilini della casa più spiata. 🔗movieplayer.it

The Couple stop: quando torna in onda Ilary Blasi - The Couple si è fermato, ma la data della prossima puntata è già segnata sul calendario: il reality game di Ilary Blasi continua ... 🔗msn.com

The couple a rischio stop anticipato: anticipazioni e tensioni nella terza puntata del reality di Ilary Blasi - Il reality show The couple su Canale 5 registra ascolti bassi e rischia una chiusura anticipata, mentre Mediset anticipa l’inizio di L’isola dei famosi condotto da Veronica Gentili. 🔗gaeta.it

The Couple verso la chiusura anticipata: Ilary Blasi rischia lo stop, l’Isola dei Famosi pronta a salpare prima - Ma non tutto il male viene per nuocere: la chiusura anticipata di The Couple spalancherebbe la strada a un’Isola dei Famosi in versione sprint. Il reality di sopravvivenza, infatti, potrebbe ... 🔗ilmattino.it