Stelle al merito del lavoro al Piccinni la cerimonia di consegna per 55 cittadini pugliesi

Lavoro, le nuove Stelle al Merito di Perugia e Terni. Ecco chi sono - Perugia, 1 maggio 2025 – Si è svolta questa mattina, nel salone Bruschi della Prefettura di Perugia, la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro, l’onorificenza che ogni anno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferisce ai lavoratori dipendenti di imprese pubbliche o private che si sono distinti per laboriosità, perizia e rettitudine. Nel corso della cerimonia, presieduta dal Prefetto di Perugia Francesco Zito, dal Prefetto di Terni Antonietta Orlando e alla quale hanno partecipato, tra le autorità, anche la presidente della Regione, i presidenti delle Province ... 🔗lanazione.it

Stelle al Merito del Lavoro a 22 'maestri' liguri, i loro nomi - Nella mattinata dell'1 maggio 2025 nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa si terrà la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro conferite dal Presidente della Repubblica a 22 nuovi 'Maestri del Lavoro' liguri. Tale riconoscimento è attribuito alle lavoratrici e ai... 🔗genovatoday.it

Primo Maggio 2025: i nuovi maestri del lavoro in Toscana. Stelle al merito. Ecco i nomi - Stelle al merito per 75 nuovi 'maestri del lavoro' in Toscana. La cerimonia si svolgerà domani 1 maggio 2025 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio: a consegnare le onorificenze, conferite dal Presidente della Repubblica ai lavoratori che si sono distinti nelle attività professionali svolte in ambito aziendale, i prefetti dei capoluoghi di provincia della Toscana insieme ai sindaci del territorio di residenza degli insigniti L'articolo Primo Maggio 2025: i nuovi maestri del lavoro in Toscana. 🔗.com

Stelle al merito del lavoro per 55 cittadini pugliesi - Il prefetto di Bari, Francesco Russo, ha consegnato nel teatro Piccinni di Bari le decorazioni delle Stelle al Merito del Lavoro, conferite dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro de ... 🔗ansa.it

Puglia: Emiliano alla cerimonia di consegna delle "Stelle al Merito del Lavoro" - BARI – Si è svolta nel pomeriggio, presso il Teatro Piccinni di Bari, la cerimonia ufficiale per la consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro”, conferite dal Presidente della Repubblica su proposta ... 🔗giornaledipuglia.com

Stelle al merito del lavoro, al Piccinni la cerimonia di consegna per 55 cittadini pugliesi - L'appuntamento in occasione del Primo maggio: le onorificenze sono state consegnate dal Prefetto di Bari, Francesco Russo. Presente anche il presidente della Regione, Michele Emiliano ... 🔗baritoday.it