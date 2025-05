Stellantis ricavi in calo del 14% Sospese le stime per tutto il 2025

Stellantis, ricavi in calo del 14%. Sospese le stime per tutto il 2025 Il gruppo di John Elkann, dopo un 2024 da dimenticare, ha registrato un ulteriore trimestre negativo. Stop temporaneo alle esportazioni negli Stati Uniti: si fa sentire l'incertezza legata alla guerra dei dazi.

Stellantis: Ricavi netti in calo del 14% nel primo trimestre 2025, sospesa la guidance finanziaria - Stellantis ha realizzato nel primo trimestre 2025 ricavi netti pari a 35,8 miliardi di euro, il 14% in meno dello stesso periodo 2024, soprattutto per minori volumi di consegne e prezzi sfavorevoli. Il calo del 9% delle consegne consolidate, pari a 1,2 milioni, "riflette la minore produzione in Nord America per il prolungamento delle festività a gennaio, l'impatto della transizione del portafoglio prodotti e minori volumi di veicoli commerciali leggeri nell'Europa allargata". 🔗quotidiano.net

Auto, Stellantis frena (-14% ricavi), utili a picco per Volkswagen (-41%) - Tempo di trimestrali per i primi due gruppi europeo dell’auto. E per entrambi l’avvio del nuovo anno non è stato facile 🔗ilgiornale.it

Immatricolazioni auto in calo a febbraio: -6,3% rispetto al 2024, Stellantis giù del 14,1% - A febbraio sono state immatricolate in Italia 137.922 auto con un calo del 6,3% sullo stesso mese del 2024. Le immatricolazioni complessive, nel primo bimestre, sono state 271.638 con una contrazione del 6,1% sullo stesso periodo del 2024. I dati sono stati pubblicati dal ministero dei Trasporti. Il gruppo Stellantis ha immatricolato - secondo le elaborazioni Dataforce - 41.931 auto, il 14,1% in meno dello stesso mese del 2024. 🔗quotidiano.net

Stellantis, ricavi in calo del 14%. Stop alle previsioni sugli utili per l'incognita dazi - AGI - La casa automobilistica ha chiuso il primo trimestre con ricavi netti pari a 35,8 miliardi di euro, in calo del 14% rispetto al primo trimestre 2024, principalmente a causa dei minori volumi di ... 🔗msn.com

Stellantis: 'Ricavi in calo del 14% nel primo trimestre'. Sospese le stime finanziarie per l'incertezza dei dazi - Stellantis sospende la guidance finanziaria per il 2025 a causa delle incertezze legate alle tariffe doganali. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Stellantis, ricavi in calo del 14%. Cresce la quota nell’Ue30 - Il primo trimestre del 2025 si è rivelato complesso per Stellantis, con risultati finanziari che riflettono le difficoltà di un mercato automobilistico in piena turbolenza. I ricavi netti del gruppo.. 🔗msn.com