Stellantis gela i cinesi | Maserati non si vende

Maserati non si vende, men che mai ai cinesi. Nel giorno della trimestrale "sfidante", Stellantis stronca le indiscrezioni sulla cessione del Tridente e assicura che la nomina del nuovo amministratore delegato è questione di settimane. Innanzitutto i numeri che raccontano una realtà incerta così come lo scenario in cui si muove il gruppo: il primo .

Su altri siti se ne discute

