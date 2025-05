Stati Uniti il consigliere alla Sicurezza nazionale Waltz verso le dimissioni

consigliere per la Sicurezza nazionale Usa Mike Waltz e il suo vice, Alex Wong, sono pronti a lasciare i loro incarichi governativi. Lo riporta Cbs News, citando fonti vicine all’Amministrazione Trump. Il passo indietro potrebbe avvenire già oggi, giovedì primo maggio. La Casa Bianca ha preferito non commentare l’indiscrezione riportata dall’emittente. A marzo Waltz era finito nell’occhio del ciclone dopo che Jeffrey Goldberg, direttore di The Atlantic, era stato incluso per errore in una chat su Signal, nel quale alti funzionari della Sicurezza nazionale Usa stavano discutendo dei piani per un attacco militare contro obiettivi Houthi nello Yemen.Mike Waltz (Imagoeconomica).Trump lo aveva difeso: «Brav’uomo che ha imparato la lezione»Dopo che il segretario alla Difesa Pete Hegseth, la direttrice dell’Intelligence nazionale Tulsi Gabbard e il direttore della Cia John Ratcliffe avevano negato che informazioni riservate fossero state condivise nella chat, Goldberg aveva pubblicato screenshot delle conversazioni, in cui in effetti apparivano messaggi riguardanti la tempistica degli attacchi e le armi utilizzate. 🔗 Lettera43.it - Stati Uniti, il consigliere alla Sicurezza nazionale Waltz verso le dimissioni Ilper laUsa Mikee il suo vice, Alex Wong, sono pronti a lasciare i loro incarichi governativi. Lo riporta Cbs News, citando fonti vicine all’Amministrazione Trump. Il passo indietro potrebbe avvenire già oggi, giovedì primo maggio. La Casa Bianca ha preferito non commentare l’indiscrezione riportata dall’emittente. A marzoera finito nell’occhio del ciclone dopo che Jeffrey Goldberg, direttore di The Atlantic, era stato incluso per errore in una chat su Signal, nel quale alti funzionari dellaUsa stavano discutendo dei piani per un attacco militare contro obiettivi Houthi nello Yemen.Mike(Imagoeconomica).Trump lo aveva difeso: «Brav’uomo che ha imparato la lezione»Dopo che il segretarioDifesa Pete Hegseth, la direttrice dell’IntelligenceTulsi Gabbard e il direttore della Cia John Ratcliffe avevano negato che informazioni riservate fossero state condivise nella chat, Goldberg aveva pubblicato screenshot delle conversazioni, in cui in effetti apparivano messaggi riguardanti la tempistica degli attacchi e le armi utilizzate. 🔗 Lettera43.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lo scandalo Signal si allarga: un rischio crescente per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti - Lo scandalo riguardante le comunicazioni su Signal, app di messaggistica usata per discutere argomenti delicati da parte dei consiglieri di sicurezza del presidente Donald Trump, sta assumendo proporzioni preoccupanti. I numeri di telefono e gli indirizzi email privati di alcuni dei principali funzionari, tra cui Mike Waltz, Tulsi Gabbard e Pete Hegseth, sono stati trovati facilmente su Internet. Le fughe di dati non solo hanno rivelato informazioni personali, ma stanno mettendo a rischio la sicurezza digitale di intere operazioni strategiche americane. 🔗thesocialpost.it

Donald Trump contro l’Europa: “Nata per fregare gli Stati Uniti, adesso assicuri la sicurezza in Ucraina. Pronti i dazi al 25%” - L’Ucraina deve “scordarsi” l’adesione alla Nato, che è “probabilmente la ragione per cui la guerra è iniziata”. Parola del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che poche ore fa ha tenuto la sua prima riunione di gabinetto. Donald Trump contro l’Europa: “Nata per fregare gli Stati Uniti, adesso assicuri la sicurezza in Ucraina. Pronti i dazi al 25%” (ANSA FOTO) – Notizie.comUna riunione del tutto incentrata sul conflitto tra Russia ed Ucraina e i ruoli di Usa ed Europa nei negoziati di pace. 🔗notizie.com

Tajani: Sicurezza di Ucraina ed Europa legata a Nato e Stati Uniti - "Mi pare assolutamente impossibile pensare di garantire la sicurezza dell'Ucraina e dell'Europa senza un solido rapporto transatlantico e senza la Nato. E' fondamentale, e l'abbiamo detto fin dal inizio, senza gli Stati Uniti non si può fare. Detto questo, significa anche che noi dobbiamo fare la nostra parte, cioè spendere di più per la nostra sicurezza. Sicurezza non è la guerra, significa anche la sicurezza delle nostre strade, dei nostri concittadini che vivono ogni giorno, magari correndo dei rischi e minacce come il terrorismo". 🔗quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Usa, il consigliere alla sicurezza Waltz verso le dimissioni; Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Usa Mike Waltz si dimette dopo lo scandalo ChatGate; USA, sicurezza nazionale. Scandalo “chat”, cadono le teste: il consigliere Waltz e il suo vice Wong rassegnano le dimissioni dagli incarichi; Stati Uniti, il consigliere alla Sicurezza nazionale Waltz verso le dimissioni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Stati Uniti, il consigliere alla Sicurezza nazionale Waltz verso le dimissioni - Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Mike Waltz e il suo vice, Alex Wong, sono pronti a lasciare i loro incarichi governativi. Lo riporta Cbs News, citando fonti vicine all’Amministrazione Tr ... 🔗lettera43.it

Usa, il consigliere alla sicurezza Waltz verso le dimissioni - Il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Mike Waltz, e il suo vice, Alex Wong, lasceranno i loro incarichi, Lo riferiscono fonti informate. 🔗ilsole24ore.com

Trump perde Waltz, consigliere si dimette dopo scandalo chat - (Adnkronos) – Terremoto alla Casa Bianca. Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Mike Waltz, e il suo vice Alex Wong hanno lasciato i loro incarichi nell’amministrazione di Donal ... 🔗vicenzareport.it