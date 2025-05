Stati Uniti e Ucraina hanno firmato l’accordo sulle terre rare

Stati Uniti e Ucraina hanno firmato l'accordo sulle terre rare. Secondo quanto riporta Bloomberg, l'intesa garantisce l'accesso privilegiato Usa ai nuovi progetti di investimento per sviluppare le risorse naturali ucraine, compresi alluminio, grafite, petrolio e gas naturale."Sono grata a tutti coloro che hanno lavorato per l'accordo e lo hanno reso più significativo. Ora il documento è tale da garantire il successo per entrambi i nostri Paesi, Ucraina e Stati Uniti", le parole della vicepremier Ucraina Yulia Svyrydenko. "Il 30 aprile, Ucraina e Stati Uniti hanno firmato un accordo sui minerali, atteso da tempo, che istituisce un fondo di investimento congiunto in Ucraina", ha annunciato Svyrydenko, che oggi era a Washington per firmare l'accordo quadro a nome dell'Ucraina. Ha firmato il documento insieme al Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent.

Ucraina, l’indiscrezione del Financial Times: “Gli Stati Uniti hanno interrotto la condivisione delle informazioni di intelligence con Kiev” - Gli Stati Uniti hanno interrotto la condivisione delle informazioni di intelligence con l’Ucraina. L’indiscrezione è stata pubblicata dalle edizioni online dei quotidiani britannici Daily Mail e The Financial Times. La mossa, che potrebbe seriamente ostacolare la capacità dell’esercito di Kiev di rispondere all’invasione su larga scala lanciata oltre tre anni fa dalla Russia, segue la decisione adottata il 3 marzo scorso dall’amministrazione di Donald Trump di sospendere le consegne di aiuti militari all’Ucraina dopo la drammatica rottura dei rapporti tra il presidente degli Stati Uniti e ... 🔗tpi.it

Gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno raggiunto un accordo sui minerali strategici e le terre rare - Dopo giorni di trattative, l'Ucraina pare pronta ad accettare un accordo sui minerali e le terre rare con gli Stati Uniti, che garantirebbe la sicurezza del paese in cambio di una quota delle risorse minerarie nazionali. Così l'Ucraina otterrà "350 miliardi di dollari in equipaggiamento militare, il diritto a combattere", come ha dichiarato il presidente americano, "il sostegno potrebbe andare avanti per un po' ancora, forse fino a quando avremo un accordo con la Russia. 🔗ilfoglio.it

Gli Stati Uniti hanno dato all’Ucraina una nuova bozza dell’accordo sui minerali, ed è irricevibile - Gli Stati Uniti hanno provato a cambiare unilateralmente le condizioni dell’accordo sui minerali proposto all’Ucraina. La nuova bozza è un documento di cinquantotto pagine, peraltro datate 23 marzo, il cui contenuto è molto diverso dalle versioni discusse in precedenza dai funzionari americani e ucraini. E questa versione sarebbe molto più sconveniente per Kyjiv. Il deputato ucraino Yaroslav Zheleznyak ha letto il testo e, senza divulgarlo integralmente, ne ha descritto i contenuti su Telegram. 🔗linkiesta.it

